Waffenbesitz: Mescheder (18) erneut mit Schlagring erwischt

Schon zum zweiten Mal ist ein 18 Jahre alter Mann aus Meschede mit einem Schlagring in der Tasche erwischt worden. Das brachte ihm jetzt vom Jugendgericht eine Verurteilung wegen unerlaubten Waffenbesitzes ein.

Von der Polizei in der Mescheder Innenstadt kontrolliert

Zum eigenen Schutz will der junge Deutsche den Schlagring gehabt haben, sagte er vor Gericht. Vor wem er sich so sehr schützen wollte, blieb offen. Er war im August 2019 frühmorgens in der Mescheder Innenstadt von der Polizei kontrolliert worden.

Dabei war die Waffe gefunden worden. Auch in Dortmund war er in der Vergangenheit schon mit einem Schlagring aufgefallen, seinerzeit sogar mit einem besonderen Exemplar mit „fiesen Stacheln“, wie Richterin Mareike Vogt meinte. Ein Strafverfahren deswegen war eingestellt worden. Dieser zweite Fall war nun zu viel.

Führen eines Schlagrings ist verboten

Richterin Vogt musste ihm klarmachen, dass das Führen eines Schlagringes nach dem Waffengesetz verboten ist: Sie seien „geeignet für schwere Verletzungen – und nur dafür gibt es Schlagringe“. Das habe er nicht gewusst, behauptete der 18-Jährige. Ob er denn mal Bilder von Verletzten sehen wolle, die von einem Schlagring im Gesicht getroffen worden seien, fragte ihn die Richterin. „Will ich das denn sehen?“, entgegnete er.

Der 18-Jährige gab an, nach dem Schulabschluss noch keine Perspektive für sich gefunden zu haben, was er eigentlich machen will. „Sie machen schon eine erschreckend lange Zeit gar nichts“, sagte Richterin Vogt.

Schon Drogen-Erfahrungen

Wegen unerlaubten Drogenbesitzes hat er ebenfalls schon Gerichtserfahrung. Vogt warnte ihn, dass es strafverschärfend sei, wenn man mit Drogen und einer verbotenen Waffe angetroffen werde: „Das ist ganz dünnes Eis, auf dem Sie sich bewegen.“

Im Urteil machte sie ihm als Auflage, für weitere neun Monate mit einem Betreuungshelfer zusammen zu arbeiten. Der soll ihm bei der Entwicklung von Zielen helfen. Der 18-Jährige muss außerdem einen sozialen Trainingskurs des Jugendamtes besuchen. Inhalt dabei ist dann auch der Besuch eines Gefängnisses – zur Abschreckung: „Das wirkt“, so die Erfahrung einer Jugendamtsmitarbeiterin.

>>>> HINTERGRUND

Verboten sind laut Waffengesetz auch so genannte „Totschläger“ und Stahlruten.

„Totschläger“ sind biegsame Gegenstände wie Gummischläuche, Riemen und Stricke, bei denen ein Ende beschwert ist.

Stahlruten sind biegsame Gegenstände aus Metall, die zusammengeschoben werden können und meistens mit einem Metallkopf versehen sind.