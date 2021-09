Wahlen und Ehrungen bei den Mescheder Nord-Schützen

Meschede. Bei der Generalversammlung der Schützengemeinschaft Meschede Nord war auch Thema, warum der Verein die Coronakrise so gut meistern konnte.

Bei der ordentlichen Generalversammlung der Schützengemeinschaft Meschede-Nord, die coronabedingt erst jetzt stattfand, konnte der Vorsitzende Michael Brieden den anwesenden Schützenbrüdern mitteilen, dass die Nordschützen diese Pandemie bisher hervorragend gemeistert haben. Der Verein fährt finanziell in ruhigen Gewässern. Dies sei auch den Vorvätern zu verdanken, so Brieden, die keine große Schützenhalle bauten, sondern nur ein Schützenhaus, wo die Unterhaltungskosten überschaubar sind. In diesen Zeiten sei dies ein klarer Vorteil.

Gewinn bei der WP Schützenhilfe

Geschäftsführer Lars Malyska konnte in seinem Bericht über das Jahr 2020 den Anwesenden mitteilen, dass die Nordschützen auch während der Pandemie aktiv waren. Schützenfestpakete sowie die Sonderausgabe des „Nordwinds“ waren ein voller Erfolg. Dazu kam der 2. Platz in der Kategorie Kommunikation und Aktion bei der WP-Schützenhilfe (gemeinsam mit der Veltins-Brauerei). Ein herzliches Dankeschön an den Medienbeauftragten Timo Lampe, der hier federführend aktiv war.

Die Nordschützen können im Moment 918 Mitglieder verzeichnen. Insgesamt wurden drei Vorstandskollegen für langjährige Vorstandsarbeit geehrt: Seniorenleiter Siegfried Lumme (10 Jahre), 2. Kassierer André Kotthoff (10 Jahre), Mitglied Schießkommission Mario Levermann (20 Jahre). Für weitere 2,5 Jahre wurde der 1. Kassierer Fabian Krick wiedergewählt. Auch Schriftführer Malte Willmes wurde in seinem Amt bestätigt, Amtsperiode auch hier 2,5 Jahre.

Geehjrt wurden: (von links) Mario Levermann (Schießkommission), André Kotthoff (2. Kassierer), Siegfried Lumme (Seniorenleiter) - vom Vorsitzenden Michael Brieden. Michael Brieden Foto: Malte Willmes

Wahlen im Vorstand

Bestätigt in ihren Ämtern wurden: Kai Giers (Zugführer Zug 2), Philipp Kovar als neuer Jugendleiter sowie Daniel Rahmel als neues Mitglied in der Schießkommission. Die Wahlen im repräsentierenden Vorstand ergaben folgendes Ergebnis: neuer Männerfähnrich wurde Christopher Krick (Zug 3), sein Begleiter ist Ingo Mundes (Zug 3), neuer Junggesellenfähnrich ist Sebastian Krick (Zug 3), seine Begleiter sind Adrian Bührmann (Zug 1) und Jan-Niklas Teutenberg (Zug 3). Als neue Kassenprüfer wurden Jürgen Rahmel und Matthias Butz gewählt.

Die Sportschützen haben die Corona-Pause genutzt, um mit Fördergeldern von „Moderne Sportstätten 2022“ des Landes NRW insgesamt 5 Schießstände mit neuester elektronischer Technik umzubauen.

Das diesjährige 50-jährige Jubiläum konnte leider nicht gefeiert werden, soll aber nachgeholt werden.

Im großen Saal wurde die Königstafel durch die Königsvereinigung erweitert, so dass jetzt wieder die Namenszüge für neue Majestäten Platz haben. Nicht nur Schützenkönig Christian Butz hofft, dass die Nordschützen im nächsten Jahr wieder ein Schützenfest im Zelt feiern können.

Bilanz der Sportschützen

