Wahlkampf-Endspurt: Kevin Kühnert bei der SPD in Meschede

Meschede. Prominenter Besuch bei der SPD in Meschede: Generalsekretär Kevin Kühnert unterstützte den Wahlkampf-Endspurt seiner Partei.

Nachdem der Generalsekretär der SPD, Kevin Kühnert, an der Wahlkampfschlussveranstaltung von NRW-SPD-Spitzenkandidat Thomas Kutschaty teilgenommen hatte, reiste er am Samstag von Köln aus in den Hochsauerlandkreis. Unter anderem unterstützte er zusammen mit dem Bundestagsabgeordneten Dirk Wiese den Wahlkampf der Sauerländischen Sozialdemokraten zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen.

>>> Lesen Sie auch: Querdenker aus dem HSK werben für Parolen von Putin <<<

Am Samstagvormittag waren Kühnert und Wiese in der Mescheder Fußgängerzone und standen neben dem Landtagskandidaten der SPD für den Ostkreis, Hubertus Weber, der Bevölkerung für Fragen zur Verfügung. Am späten Vormittag ging es dann für Kühnert und Wiese weiter nach Brilon, um dort ebenfalls den Wahlkampf zu unterstützen.

Täglich wissen, was in Meschede und Umland passiert: Hier kostenlos für den WP-Meschede-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland