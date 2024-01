Beste Schule Walburga-Hauptschule Meschede bis 2025 am Standort Bestwig

Meschede Die Walburga-Hauptschule Meschede ist für die Renovierung ihres Gebäudes in Bestwig untergebracht: Zahlen, Fakten und Angebote.

Name der Schule: St. Walburga- Hauptschule; derzeit in Bestwig, Zum Schulzentrum 1

Homepage: www.walburga-hauptschule.de

Motto: Miteinander ♦ Füreinander

Schulleiterin: Margot Freise

Schülerzahl: 230

Margot Freise, Schulleiterin der St. Walburga Hauptschule. Foto: Ute Tolksdorf

Lehrer und Referendare: 25

Zahl der Klassen in der Sekundarstufe I: 14

Schulbeginn: derzeit 8.30 Uhr

Anmeldetermine: 13. Februar bis 8. März montags bis freitags von 7.30 bis 13.30 Uhr, gern auch nach telefonischer Vereinbarung

Tag der offenen Tür: 27. Januar

Halbtag mit Übermittagbetreuung: 13Plus Betreuung (auch Hausaufgabenhilfe)

Was passiert bei Unterrichtsausfall in der Unterstufe: in Klasse 5/6 entfällt kein Unterricht

Schulsozialarbeit: eine Schulsozialarbeiterin

Individuelle Förderung durch: Sprachförderung/Sprachbildungskonzept/2 Vorbereitungsklassen, kooperative Unterrichtsformen, Diagnoseverfahren in Mathematik/Deutsch/Englisch, Lernstudio (Stärken stärken) in den Klassen 5 und 6

Digitale Medien: -

Projekte außerhalb des Unterrichts: Soziales Lernen, Roboter-AG, Demokratieförderung und Nachhaltigkeit, Schülergenossenschaft, Schulkiosk (mit Unterstützung durch die Schülerschaft)

Was macht unsere Schule besonders: Das Orientierungsstufenkonzept sorgt für einen fließenden Übergang von der Grundschule in die Sekundarstufe. Der Umgang mit Vielfalt, die Demokratieförderung, MINT Netzwerkarbeit, die Bewerbung für das Zertifikat „Schule der Zukunft – Bildung für nachhaltige Entwicklung“ und die Berufsorientierung zeigen den weiteren Weg zum Erreichen unseres Bildungs- und Erziehungsauftrags auf.

