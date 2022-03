Waldbrand bei Wennemen - Feuerwehren ausgerückt

Wennemen. Im Stadtgebiet Meschede hat sich ein Waldbrand ereignet. Die Feuerwehr rückte nach Wennemen aus.

Die Löschgruppe Wennemen, der Löschzug Freienohl und das Tanklöschfahrzeug aus Meschede sind am Donnerstag gegen 12.55 Uhr zu einem brennenden Holzhaufen in den Langenbruch in Wennemen gerufen worden.

Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Auch die Polizei und der Wehrleiter waren vor Ort. Eingeordnet wurde das Feuer als „Waldbrand ohne weitflächige Ausbreitungsgefahr“.

