Wann in Schmallenberg die Weihnachtsbäume gesammelt werden

Schmallenberg Die Weihnachtsbaumsammlungen finden in diesem Jahr unter Corona-Bedingungen statt. Wann, wo und durch wen die Aktion stattfindet

Weihnachten ist vorbei und damit läuft auch die Zeit der Weihnachtsbäume ab. Doch wann und wo werden die Bäume in Schmallenberg und Umgebung abgeholt? Ein Überblick:







Schmallenberg

Am Samstag, 16. Januar, werden wieder freiwillige Helfer durch Schmallenbergs Straßen fahren, um die Weihnachtsbäume der Einwohner einzusammeln. Die Verantwortlichen, Mitglieder der Schützengesellschaft Schmallenberg 1820 e.V. Zug Altstadt, bitten alle Schmallenberger, ihre Christbäume ohne Baumschmuck bis Samstagmorgens um 8 Uhr gut sichtbar vor die Häuser zu legen. Einzelne Sträucher werden nicht eingesammelt.

Die Aktion wird unter Beachtung der aktuellen Corona-Vorschriften, mit Maske und Abstandsregeln, durchgeführt. Das Einsammeln der Spenden an den Haustüren erfolgt mit einer langen Vorrichtung, in die die spendenden Haushalte ihren Beitrag für einen guten Zweck sowie die Jungschützenarbeit legen können, so dass auch hier alle gültigen Corona-Vorschriften beachtet werden. Alle Helfer und Traktorfahrer treffen sich um 9 Uhr am Alexanderhaus auf dem Kirchplatz.

Bad Fredeburg

Trotz der Corona-Pandemie werden auch in diesem Jahr in Bad Fredeburg die Weihnachtsbäume abgeholt. "Da die entsprechende Verordnung nach wie vor eine Zusammenkunft von mehr als zwei Haushalten untersagt, müssen wir auf die übliche Durchführung dieses Jahr leider verzichten", teilt die Kolpingsfamilie auf ihrer Internetseite mit. "Daher wird nur ein kleines internes Team mit der Abholung befasst sein, während die Kinder und Jugendlichen aus Bad Fredeburg, auf deren Hilfe wir sonst zählen, dieses mal nicht mit anpacken dürfen."

Alle Fredeburger werden gebeten, ihre Bäume am Samstag, 16. Januar, bis spätestens 9 Uhr gut sichtbar an die Straße zu legen. "Auch in diesem Jahr werden wir wieder eine Spende für den guten Zweck einsammeln. Dies geschieht corona-konform mit Abstand an der Tür."

Fleckenberg

Die diesjährige Weihnachtsbaumsammlung in Fleckenberg findet am Samstag, 23. Januar, statt. Alle Haushalte, die ihren Baum entsorgen möchten, werden gebeten, diesen bis 9 Uhr gut sichtbar an die Straße zu stellen. Gartenabfälle werden nicht mitgenommen.

Grafschaft

In diesem Jahr sind aufgrund der Corona-Pandemie nicht die Pfarrjugend und Jugendfeuerwehr mit der Sammlung beschäftigt, sondern übernimmt die Feuerwehr die Weihnachtsbaumsammlung. Gesammelt wird am Samstag, 23. Januar.

Bauhof

Trotz der Corona-Pandemie ist es nicht erlaubt bzw. möglich, Weihnachtsbäume beim städtischen Bauhof abzugeben, teilt Matthias Bernhardt mit.