Warnstufe Rot möglich: Gewitter rund um Meschede erwartet

Meschede. Lokal kräftige Gewitter mit Starkregen und Hagel: Es gibt für Montag eine Unwetterwarnung rund um Meschede.

Es gibt eine Unwetterwarnung für Meschede, Eslohe, Bestwig und Schmallenberg. Der Grund: Es werden Gewitter erwartet - die auch heftiger sein können. Der Zeitraum wird mit Montag, 22. Mai, 15 bis 21 Uhr angegeben. „Lokal kräftige Gewitter mit Starkregen und Hagel“, heißt es in der Warnung.

Es wird kühler

Danach wird es auch wieder kühler. „Der Dienstag zeigt sich im Hochsauerland deutlich wolkiger als die vorangegangenen Tage“, so Wetter-Experte Julian Pape. Die Sonne wird sich nur hin und wieder mal durchsetzen, ab und an ist auch leichter Regen möglich. Die Höhenlagen hängen teilweise in Wolken.

Dazu Temperaturen nur noch von knapp über 10 Grad am Rothaarkamm bis etwa 16 oder 17 Grad in den Tälern. Am Mittwoch sind es nur noch 11 bis 18 Grad, wenn die Wolken auflockern.

