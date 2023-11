Warum der Bestwiger Bürgersaal im Rathaus orange leuchtet

Bestwig Der Bürgersaal des Rathauses Bestwig wird an zwei Abenden in leuchtendem Orange erstrahlen. Die Aktion hat einen ernsten Hintergrund.

Gewalt gegen Frauen darf nirgendwo Platz haben - auch nicht in der Gemeinde Bestwig: Als sichtbares Zeichen dafür erstrahlt am Samstag- und Sonntagabend, 25. und 26. November, der Bürgersaal des Bestwiger Rathauses in einem leuchtenden Orange.

Weltweite Kampagne „Orange the world“

Die Gemeinde Bestwig beteiligt sich damit an der weltweiten Kampagne „Orange the world“ aus Anlass des Internationalen Tags zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen am 25. November. Die Farbe Orange wurde dabei von den Vereinten Nationen ausgewählt - sie soll eine Zukunft ohne Gewalt gegen Frauen symbolisieren.

Damit möchte die Gemeinde Bestwig auch die Arbeit des Zonta-Clubs Arnsberg unterstützen: Das Netzwerk engagierter Frauen setzt sich schon seit Jahren für die Kampagne „Orange the world“ ein - als Zeichen gegen Gewalt gegen Frauen und für Solidarität mit den Opfern geschlechtsspezifischer Gewalt. Deutsche Schirmfrau der Kampagne ist Bundestagspräsidentin Bärbel Bas.

