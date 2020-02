Des einen Freud’, des anderen Leid. Weil am Sonntag Umzüge abgesagt worden waren, wie zum Beispiel in Sundern, machten sich einige Wagenbauer und Fußgruppen aus der Nachbarschaft auf den Weg in die Narrenhochburg an der Essel.

Hunderte Narren säumen die Straße

So präsentierte sich in Cobbenrode am Montagnachmittag einer der längsten und buntesten Rosenmontagszüge der Geschichte. Trotz des eher miesen Wetters säumten hunderte Närrinnen und Narren die Straßen und erlebten ein großes Spektakel.

Trotz des teilweise miesen Wetters waren die Gärtnerinnen und Gärtner schon aktiv und ließen es blühen. Foto: Gudrun Schulte

Zahlreiche Großwagen mit den unterschiedlichsten Themen waren zu bewundern: vom 80er Jahren Discowagen, über Disneyland, Superhelden, Ausblicke ins Weltall, König der Löwen, die Schlümpfe, Oktoberfest, Mario und die Superhelden, „der Wolf ist wieder da“ bis zu einem Kranwagen mit feiernden Bauarbeitern.

Wagen aus Oberelspe, Sundern, Niederberndorf und Arpe

Dazu erfreuten sich die Zuschauer am Wagen der Grünen Funken aus Oberelspe, dem Kinderprinzenwagen und dem Piratenschiff des Prinzen aus Sundern, dem Prinzenwagen aus Niederberndorf und Arpe. Der Cobbenroder Prinz Marius (Vogel), der Königliche, thronte mit Funkenmariechen und Elferrat auf einer gewaltigen Burg.

Bei den Fußgruppen sah man Tierisches wie Lamas, Stinktiere und eine bunte Mischung von Schneefrauen, Steampunks, die guten „alten Kassetten“, Weintrauben, Blechbüchsen, Gärtner, Clowns, Zauberinnen, Märchenwesen, vornehme Venezianerinnen und viele Tanzgruppe, die immer wieder den Zuschauern ihr Können demonstrierten.

Thomas Richard vom CCV Präsidium, war begeistert: „Das was der absolute Wahnsinn. So viele Tollitäten hat es noch nie in einem Rosenmontagszug in Cobbenrode gegeben und dazu sieben Karnevalsgesellschaften bei einem gemeinsamen Zug. Die Wahrscheinlichkeit, dass das noch mal so sein wird ist gering. Einfach sensationell.“

Prinz Marius (Vogel), der Königliche, thronte standesgemäß hoch auf seiner Burg. Foto: Gudrun Schulte

>>>HINTERGRUND

Es war der 47. Cobbenroder Rosenmontagszug.

Insgesamt nahmen 750 Aktive am Umzug teil.

Es waren 16 Großwagen am Start und rund 40Fußgruppen.

Die Wagen kamen auch aus Altenhellefeld, Wenholthausen, Gleidorf, Fretter, Selkentrop, Halberbracht und Oberberndorf.

Thomas Funke und Thomas Richard vom Präsidium des CCV moderierten die Veranstaltung.

