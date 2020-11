Warum die Bestwiger Ratssitzung in Heringhausen stattfindet

In einem ungewöhnlichen Rahmen wird die konstituierende Sitzung des Bestwiger Gemeinderates nach der Kommunalwahl im September stattfinden. Für gewöhnlich finden die Sitzungen des Gemeinderates im großen Bürgersaal des Rathauses statt. Auch in der Corona-Krise hat der Saal zuletzt ausgereicht, um die erforderlichen Mindestabstände einzuhalten. Das aber aber wird bei der konstituierenden Sitzung anders sein.

Viele Personalentscheidungen

Daher wird diese wegweisende Zusammenkunft, bei der in erster Linie Personalentscheidungen anstehen, in der Heringhauser Schützenhalle stattfinden. Zum einen rechnet die Gemeinde mit mehr Zuhörern als bei einer gewöhnlichen Ratssitzung. Zum anderen sind aber auch allein angesichts der Tagesordnung deutlich mehr Ratsmitglieder im Saal als sonst. Denn: In der Sitzung steht nicht nur die Verpflichtung und Einführung der neuen Ratsmitglieder an. Am Ende sollen auch die Ratsmitglieder und Ortsvorsteher verabschiedet werden, die zur Kommunalwahl ausgeschieden sind.

Bestwigs Gemeindesprecher Jörg Fröhling weist darauf hin, dass Zuhörer auch in dieser Sitzung ausdrücklich willkommen sind. Die Schützenhalle Heringhausen ermögliche räumliche Abstände zwischen den Sitzungsteilnehmern und auch Besuchern im Rahmen des vom Robert-Koch-Institut empfohlenen Mindestabstand von 1,50 Metern. Die Möglichkeit der Handdesinfektion wird vorhanden sein. Im Eingangsbereich der Schützenhalle erfolgt außerdem ein Aushang auf die allgemeinen Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts zum Infektionsschutz.

Bei Krankheit verzichten

„Generell“, so Fröhling, „ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen“. Das Tragen des Schutzes während der Sitzung sei abhängig vom aktuellen Infektionsgeschehen. Die Verwaltung weist außerdem darauf hin, dass alle Personen, die sich krank fühlen oder Symptome wie Fieber, Husten und Atembeschwerden zeigen, dringend gebeten werden, auf einen Besuch zu verzichten. Das gleiche gelte für Personen, die zur Risikogruppe gehören - als Menschen, die nach bisherigen Erkenntnissen des Robert-Koch-Instituts ein höheres Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf von Covid-19 haben.

Auf der Tagesordnung der Sitzung, die am Mittwoch, 4. November, um 17 Uhr beginnt, steht auch die Vereidigung von Bürgermeister Ralf Péus. Außerdem werden die stellvertretenden Bürgermeister verpflichtet, die Fraktionsvorsitzenden benannt und die Ortsvorsteher gewählt.