Lea Wittenborg bereitet in der Engel-Apotheke in Soest einen Corona-Schnelltest vor. In Soest und Lippstadt dürfen im Rahmen eines Modellprojekts Terrassen und Außenbereiche von Cafés und Restaurants wieder öffnen - als erste in NRW. Voraussetzung ist unter anderem ein negativer Corona-Test. Darauf hofft auch der HSK.