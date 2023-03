Warum ein Einbruchsversuch in Fleckenberg scheitert

Fleckenberg. Bei einem versuchten Einbruch in Fleckenberg ist es zu einer Begegnung zwischen Tätern und Bewohnerin gekommen.

In Schmallenberg-Fleckenberg in der Hauptstraße haben Jugendliche am Montagabend versucht, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus einzubrechen.

Wohnort von geflüchteten Familien

In dem Haus sind mehrere geflüchtete Familien untergebracht. Die Wohnungsinhaberin befand sich jedoch während des Einbruchversuchs gegen 20.45 Uhr zu Hause.

Als die beiden unbekannten Täter die Frau bemerkten, flüchteten sie vom Tatort. Einer der Jugendlichen soll laut Polizei eine weiße Jacke getragen und schwarze Haare gehabt haben.

