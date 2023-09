Warum Grevenstein jetzt auch offiziell ein Erholungsort ist

Grevenstein. Grevenstein ist jetzt offiziell Erholungsort. Warum daran alle Grevensteiner Anteil habe, verrät Ortsvorsteher Thomas Jostes bei der Verleihung.

Der Mescheder Ortsteil Grevenstein hat die staatliche Anerkennung als Erholungsort durch die Bezirksregierung Arnsberg erhalten. Mit dieser Auszeichnung werden Kommunen oder einzelne Ortsteile ausgezeichnet, die über eine besonders für den Tourismus geeignete Infrastruktur verfügen und sich damit für Erholungsurlaube qualifizieren.

>>>Lesen Sie auch: Was Grevenstein für diese Auszeichnung leisten musste<<<

Dank an die Dorfgemeinschaft Grevenstein

Regierungspräsident Heinrich Böckelühr überreichte die Urkunde zur staatlichen Anerkennung als Erholungsort an Bürgermeister Christoph Weber und den Ortsvorsteher Thomas Jostes. „An diesem Tag gilt mein besonderer Dank den Mitgliedern der Dorfgemeinschaft Grevenstein für ihren außergewöhnlichen Einsatz sowie allen anderen ehrenamtlich engagierten Personen, die mit ihren zahlreichen Aktivitäten den neuen Erholungsort mit Leben füllen.

Übergabe der Urkunde

Erst durch sie alle gewinnt der Erholungsort Grevenstein für die Gäste seinen prägenden Charakter“, so der Regierungspräsident bei der feierlichen Übergabe der Anerkennungsurkunde. Meschedes Bürgermeister Christoph Weber betonte: „Grevenstein ist der erste Erholungsort in der Stadt Meschede, darüber freuen wir uns ganz besonders. Damit wird das beachtliche Engagement der Dorfgemeinschaft belohnt.“ Zugleich sei die Anerkennung „ein Ansporn für künftige Projekte im Dorf, von denen nicht nur Touristen, sondern auch Einheimische stets profitieren“.

>>>Lesen Sie auch: 40 Jahre Jungschützen in Grevenstein: Eine Werbung für die Schützenfest-Tradition<<<

Den Antrag auf staatliche Anerkennung des Ortsteils Grevenstein als Erholungsort hatte die Stadt Meschede im Februar 2023 bei der Bezirksregierung Arnsberg eingereicht. Im darauffolgenden behördeninternen Beteiligungsverfahren haben sich keine Bedenken gegen die begehrte Prädikatisierung herausgestellt.

Auch die Besuchskommission des Landesfachbeirates für Kurorte, Erholungsorte und Heilquellen NRW hat sich bei ihrem Besuch am 27. Juni in Grevenstein einhellig für die staatliche Anerkennung Grevensteins als Erholungsort ausgesprochen. Bemerkenswert ist, dass das Anerkennungsverfahren aufgrund des guten und ergebnisorientierten Zusammenwirkens zwischen der Dorfgemeinschaft Grevenstein und der Bezirksregierung Arnsberg in einem kurzen Zeitraum erfolgreich zum Abschluss gebracht werden konnte.

700 Jahre Geschichte

Grevenstein blickt auf eine rund 700-jährige Geschichte zurück und gehört bereits seit 1965 zum „Naturpark Homert“, der 2015 zusammen mit dem Naturpark „Ebbegebirge“ und „Rothaargebirge“ im „Naturpark SauerlandRothaargebirge“ aufgegangen ist. Für die aktive Freizeitgestaltung steht hier ein gut ausgezeichnetes und vielfältiges Wanderwegenetz mit unterschiedlichen Längen und Schwierigkeitsgraden für leichte Spaziergänge bis hin zu mehrstündigen Wanderungen zur Verfügung.

Bierbrau-Wunderweg

Der im Jahr 2021 feierlich eröffnete Themenwanderweg „Bierbrau-Wunderweg“, der die Geschichte und das Handwerk des Bierbrauens vermittelt, ist hierbei besonders hervorzuheben. Die gut ausgeschilderten Radwege bieten zahlreiche Möglichkeiten für Radtouren und bieten in direkter Nähe den Anschluss an den RuhrtalRadweg und den SauerlandRadring.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland