Warum in Velmede Geldautomat von Sparkasse außer Betrieb ist

Hier wird eine EC-Karte in einen Geldautomaten gesteckt. In Velmede bei Bestwig ist der Automat der Sparkasse außer Betrieb - das hat Gründe.

Velmede. Neue Geldautomaten sollen unter anderem einen höheren Schutz aufweisen. Warum der Geldautomat in Velmede aktuell außer Betrieb ist.

Die Sparkasse Hochsauerland investiert in die Geldautomatenstandorte Brilon Arkaden, Obi-Markt Brilon, Bigge, Velmede und Züschen.

Alle neuen Geräte werden in unmittelbarer Nähe vom alten Standort aufgebaut und bieten einen noch höheren Schutz, insbesondere von Sprengversuchen.

Umbauarbeiten an mehreren Standorten

Aufgrund der Umbauarbeiten werden die Automaten zu folgenden Zeiten außer Betrieb sein: Velmede, Bigge und Züschen vom 12. Oktober bis zum 19. Oktober. Brilon Arkaden vom 17. Oktober bis zum 19. Oktober. Am Standort am Obi-Markt in Brilon wird ab dem 24. Oktober der neue Geldautomat in Betrieb gehen.

>>> Lesen Sie hier: Nach Vorwürfen gegen Kardinal Hengsbach: Reaktion in Bestwig <<<

Die Sparkasse Hochsauerland bittet Kunden in dieser Zeit auf die umliegenden Standorte auszuweichen: Geldautomat Brilon, Am Markt 4. Geldautomat Olsberg, Hauptstraße 85. Geldautomat Olsberg, Bahnhofstraße 12. Geldautomat Bestwig, Bundesstraße 148. Geldautomat Winterberg, Am Waltenberg 23. Geldautomat Hallenberg, Petrusstraße 3.

Täglich wissen, was in Meschede und Umland passiert: Hier kostenlos für den WP-Meschede-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland