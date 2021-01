Was der vollzogene Brexit für den Hochsauerlandkeis bedeutet

Lastwagen fahren zum Check-in in das Terminal am Hafen von Dover. Auch der Warenverkehr mit dem Sauerland unterliegt an dieser Grenze nach dem Brexit nun strengeren Regeln.

Meschede Seit der Silvesternacht gehen London und die EU getrennte Wege. Das hat Auswirkungen auf heimische Unternehmen und hier lebende Briten.

Die Glockenschläge zum neuen Jahr von "Big Ben" haben es in der Silvesternacht vor rund einer Woche offiziell gemacht: Großbritannien ist nun nicht mehr Teil der Europäischen Union und agiert künftig wieder als unabhängiges Land. Nach mehreren Jahren zäher Verhandlungen und teilweise auch skandalträchtiger politischer Auseinandersetzungen zwischen den Unterhändlern in Brüssel und London, endeten damit über Nacht verschiedene Vereinbarungen und Regelungen - deren auslaufen auch Auswirkungen hat, die in der heimischen Region zu spüren sind.

[+++ Nichts mehr verpassen: Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter für Meschede, Eslohe, Schmallenberg und Bestwig+++]





Für einige Unternehmen im Hochsauerlandkreis hat die Silvesternacht mit dem vollzogenen Brexit vor allem Mehrarbeit mit sich gebracht, erklärt der Pressesprecher der Arnsberger IHK, Stefan Severin: "Der Handel mit Unternehmen in Großbritannien bedeutet jetzt vor allem mehr Papierkram." So müssten etwa bei Exporten nach dem von der EU und der britischen Regierung ausgehandelten Vertrag für Waren etwa wieder Ausfuhranmeldungen - so, wie für andere Länder außerhalb der EU üblich - ausgefüllt werden.

Keine Zölle im direkten Handel

Komplizierter und teurer könne der Austritt der Briten für die heimische Wirtschaft allerdings in bestimmten Konstellationen beim Handeln mit Drittländern werden. Bei bestimmten Geschäften mit Ländern, die Handelsabkommen mit der Europäischen Union geschlossen haben, käme es etwa manchmal auf den Anteil eines Exports an, die aus der EU stammen.

"Durch den Brexit kann es vorkommen, dass beispielsweise der Anteil an EU-Teilen am Gesamtprodukt jetzt nur noch 30 statt 50 Prozent beträgt, weil der Anteil aus Großbritannien nicht mehr zum EU-Teil zählt." So könnten etwa in einigen Fällen Zölle beim Handel mit Drittländern fällig werden. Beim direkten Handel mit Unternehmen auf der Insel sei das aber dank des kurzfristig geschlossenen Abkommens kein Thema, erklärt der Experte: "Zölle werden zwischen Großbritannien und der EU zum Glück auch weiterhin nicht erhoben", so Severin. Der Handel heimischer Unternehmen könne so zumindest relativ reibungslos weitergehen.

Kreis schreibt britische Staatsbürger an

Auch beim Hochsauerlandkreis steht der Brexit auch nach dem Jahreswechsel weiter auf der Agenda. Rund 90 britische Staatsbürger seien im Hochsauerlandkreis - das Arnsberger Stadtgebiet nicht mitgerechnet, da die Stadt ein eigenes Ausländeramt hat - gemeldet. "Die Britischen Staatsbürger werden von uns in der nächsten Zeit angeschrieben und dazu aufgefordert, nun ihren Aufenthaltsstatus zu erklären", so der stellvertretende Pressesprecher des Hochsauerlandkreises, Jürgen Uhl, auf Anfrage dieser Zeitung.

[+++ Nichts mehr verpassen: Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter für Meschede, Eslohe, Schmallenberg und Bestwig+++]

Mit dem Austritt aus der EU in der Silvesternacht seien bei den Britischen Staatsbürgern schließlich auch die Regelungen für Unionsbürger, die eine solche Meldung eigentlich überflüssig machen, erloschen. Sorgen über mögliche Nachteile müssten sich die in der heimischen Region lebenden Briten aber deshalb nicht machen, beruhigt Uhl aber sofort: "Unserer Ansicht nach sollte das alles ohne Probleme ablaufen und nur eine Formsache sein."







Sie wollen keine Nachricht aus Meschede und dem Umland mehr verpassen? Auf der Stadtseite finden Sie stets die aktuellen Informationen.

Die Redaktionen finden Sie auch bei Facebook.