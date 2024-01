Die Konrad-Adenauer Schule in Freienohl.

Beste Schule Was die Konrad-Adenauer-Schule in Freienohl Schülern bietet

Freienohl Schulleiter Detlev Pecko erläutert kurz und knapp, was die Konrad-Adenauer-Schule in Freienohl ausmacht und was Schüler erwartet.

Name der Schule: Konrad-Adenauer-Schule Freienohl

Homepage: www.kas-freienohl.de

Motto: K ompetenzen stärken, A chtsam miteinander umgehen, S elbstverantwortlich handeln

Schulleiter: Detlev Pecko

Porträt Detlev Pecko, Schulleiter der Konrad-Adenauer-Schule in Freienohl. Foto: Ute Tolksdorf / Meschede

Schülerzahl: 240

Lehrer und Referendare: 32 Lehrkräfte, 4 Lehrerinnen für Sonderpädagogik, 1 Referendar, 1 Schulsozialarbeiterin

Zahl der Klassen in der Sekundarstufe I: 13 kleine Klassen

Schulbeginn: 8 Uhr

Anmeldetermine und Tag der offenen Tür: 14. Februar bis 8. März: Montag bis Freitag: 8 bis 12 Uhr und nach telefonischer Absprache Tag der offenen Tür: Samstag, 13. Januar, 10 bis 13 Uhr

Betreuung und Verpflegung: Übermittagsbetreuung montags bis freitags bis 15.45 Uhr

Unterrichtsausfall: Vertretungsunterricht in Klassen 5 und 6

Individuelle Förderung: Förderband, Schülersprechtage, Klassenkonferenzen mit individuellen Fallbesprechungen, eng begleitete Berufsorientierung, Fördern statt Sitzenbleiben, Sozialtraining in Klasse 5

Digitale Medien: 2 Räume mit interaktiven Schultafeln, alle Räume mit Präsentationsmedium, WLAN für Schülern und Schülerinnen unter Anleitung nutzbar, 64 Endgeräte für Schüler und Schülerinnen, 16 MINT-PCs, LEGO-Roboter, 3-D-Drucker, CNC-Fräsmaschine

Projekte außerhalb des Unterrichts: Schulsanitätsdienst, Sporthelfer-, Streitschlichter-Ausbildung, Medienscouts, Mofakurs, Schüler coachen Schüler, Visions AG

Was macht unserer Schule besonders: alle Abschlüsse der Sekundarstufe I; 60-Minuten-Unterrichtsstunden; Lernen in einer Gemeinschaft und Umgebung, in der man sich wohlfühlt; enge Zusammenarbeit mit Eltern; Berufsorientierung ab Klasse 5; gute Vernetzung

