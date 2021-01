Politik Was Merz (CDU) zum Sturm auf das Capitol in Amerika sagt

Meschede In Amerika hat es einen Sturm auf das Capitol gegeben. Heimische Politiker reagieren - unter anderem CDU-Politiker Friedrich Merz.

Der Kandidat für den CDU-Vorsitz, Friedrich Merz, hat auf die aktuellen Ereignisse in Washington reagiert. "Donald Trump ist ganz offenkundig kein Demokrat. Er akzeptiert seine Niederlage nicht und auch nicht die Entscheidungen der Gerichte“, twitterte der Politiker aus dem Hochsauerlandkreis. In den USA hatten Anhänger von Trump das Capitol gestürmt, es kam zu gewalttätigen Auseinandersetzungen.

Merz forderte: "Wir brauchen ein starkes Amerika und jetzt ruhen alle Hoffnungen auf den Schultern von Joe Biden. Die westlichen Demokratien müssen stabil bleiben.“ Der CDU-Politiker bezeichnete die Bilder aus Washington als unfassbar: "Demokratien brauchen Demokraten. Und Demokraten müssen Wahlergebnisse akzeptieren."

Dirk Wiese teilt Scholz

Weitere Politiker aus dem Hochsauerlandkreis reagierten indirekt. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Dirk Wiese aus Brilon teilte einen Tweet von Vizekanzler Olaf Scholz: "Donald Trump trägt die Verantwortung für das, was am Capitol geschehen ist. Er erkennt das Wahlergebnis nicht an, hat viele Menschen in den USA aufgestachelt. Das ist das, was man erlebt, wenn Populisten Macht bekommen und das muss allen klar sein."

Laschet wird zitiert

Der CDU-Europaabgeordnete Peter Liese aus Meschede zitierte den NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet: "Der Kongress der Vereinigten Staaten war über Jahrhunderte weltweit das Symbol der Freiheit und der Demokratie. Die Attacken fanatisierter Trump-Anhänger auf das Capitol schmerzen jeden Freund der USA. Wer mit Sprache Populismus und Polarisierung sät, erntet Hass und Gewalt."