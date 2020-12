Was sich der Freienohler Schützenhauptmann für 2021 wünscht

Freienohl Auf das schauen, was wir haben, dazu ruft Schützenhauptmann Sascha Maas aus Freienohl in der jetzigen Belastungsprobe durch Corona auf.

Sascha Maas, Schützenhauptmann, der St.-Nikolaus-Schützenbruderschaft Freienohl:

"Vor kurzem habe ich die Worte von Jens Spahn aus April nochmal in einem Artikel gelesen: „Wir werden einander verzeihen müssen“. Heute, mitten in der zweiten Infektionswelle, uneinigen Politikern, verunsicherten Arbeitnehmern, besorgten Selbstständigen, entnervten Eltern, gebeutelten Kindern, verängstigten Risikopa­tienten, vereinsamten Pflegebedürftigen und verwirrten Solidaritätsverweigerern weiß ich, dass er recht hatte. Misstrauen, Verzweiflung, Angst und Ungeduld nehmen zu. Die Pandemie ist eine Belastungsprobe, wie sie unsere Gesellschaft vermutlich seit Ende des zweiten Weltkriegs nicht mehr erlebt hat.

[+++ Nichts mehr verpassen: Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter für Meschede, Eslohe, Schmallenberg und Bestwig+++]

Menschlich bleiben

Bis wir zu unserem gewohnten Alltag zurückfinden, liegt bestimmt noch einige Zeit vor uns. In der jetzigen Situation wünsche ich mir daher von allen: verantwortungsvoll handeln, hilfsbereit und menschlich bleiben. Dann werden wir diese schwierige Zeit als Gemeinschaft überstehen. Von Helmut Schmidt gibt es ein Zitat: „In der Krise beweist sich der Charakter“. Ich hoffe, dass wir alle einen guten Charakter haben und nicht unsere persönlichen Interessen in den Vordergrund stellen. Jeder sollte Rücksicht auf seinen Mitmenschen nehmen, insbesondere jetzt. Und vielleicht schauen wir mal darauf, was wir haben und nicht auf das, was wir nicht haben.

Für das kommende Jahr wünsche ich mir, dass alle Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung erfolgreich waren und wir in allen Bereichen unserer Gesellschaft wieder in unser (vor Corona) bekanntes Leben zurückfinden. Als Hauptmann der St. Nikolaus Schützenbruderschaft Freienohl und brennender Schützenbruder würde ich mich natürlich freuen, wenn Schützenfeste und Veranstaltungen im Schützenwesen wieder stattfinden können. Grade diese Feste tragen in meinen Augen erheblich zum gesellschaftlichen Miteinander bei."

zusammengefasst von Christina Schröer

Die weiteren Texte mit einer Krankenschwester, einem Künstler und einer Gastronomin finden sich auf wp.de/meschede