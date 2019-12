Bestwig. Bestwigs Bürgermeister Ralf Péus im Interview. Vor allem für die Dorfgemeinschaften in Nuttlar und in Ramsbeck kommt es zu Veränderungen.

Was sich in der Gemeinde Bestwig im Jahr 2020 verändern wird

Im kommenden Jahr soll sich etwas für die Dorfgemeinschaften in Nuttlar und in Ramsbeck tun. Bestwigs Bürgermeister Ralf Péus hält diese Projekte für besonders wichtig, sagt er in unserem Interview. Und nach der Autobahn-Eröffnung soll dann auch ein Verkehrskonzept für die Gemeinde angegangen werden.

Was waren die Erfolge des Jahres 2019?

Es hat viele größere und kleinere Dinge gegeben, die ich als überaus positiv für die Gemeinde Bestwig bewerte. Da ist zunächst natürlich einmal die Eröffnung des neuen Teilstücks der A46 - jeder, der hier bei uns unterwegs ist, wird festgestellt haben, welche Entlastung das für unseren Ortskern mit sich gebracht hat. Auch finanziell sind wir auf einem guten Weg - wir haben erstmals wieder einen fiktiv ausgeglichenen Haushalt. Das ist wichtig, um mittelfristig wieder volle finanzielle Handlungsfreiheit zu erlangen. Und nicht zuletzt war Anfang Dezember unser Weihnachtsmarkt eine tolle Veranstaltung - trotz eher bescheidenen Wetters. Die Resonanz zeigt aber, dass so ein Angebot in der Vergangenheit gefehlt hat.

Was war Ihr persönlicher Höhepunkt?

Das war ganz ohne Zweifel die Eröffnung des neuen Autobahnabschnitts. Natürlich ist das ein großes Wort - aber es ist für die Gemeinde Bestwig wirklich ein historisches Ereignis. Mehr als 40 Jahre wurde geplant, untersucht und auch politisch für dieses Vorhaben gekämpft. Ich glaube sagen zu können: All das hat sich gelohnt. Mit der Entlastung der Ortsdurchfahrt gibt es zum einen mehr Lebensqualität für Anwohner, aber auch für alle Bürger. Und zum anderen können wir die Orte im Ruhrtal nun noch besser weiterentwickeln.

Über was haben Sie sich besonders geärgert?

Das Franz-Hoffmeister-Schulzentrum in Bestwig. Foto: Archiv

Aus meiner Sicht unerfreulich ist zweifellos die Tatsache, dass an unserem Sekundarschul-Teilstandort keine Eingangsklassen mehr gebildet werden. Leider ist diese Schulform nicht so angenommen worden, wie wir uns das gewünscht haben - auch vor dem Hintergrund des demgrafischen Wandels. Nun gilt es Lösungen zu finden, um das Franz-Hoffmeister-Schulzentrum als Bildungsstandort auch für junge Menschen in unserer Gemeinde zu erhalten.

Gibt es im Rückblick auf 2019 etwas, das Sie heute anders machen würden?

In der Rückschau gibt es sicherlich immer etwas, was man vielleicht anders hätte anpacken oder durchführen können. Das sind aber - wenn überhaupt - nur Kleinigkeiten. Ich erinnere hier an eine Redensart: Nur wer nichts macht, macht keine Fehler. Und nichts zu tun ist immer die schlimmere Alternative.

Was werden die Herausforderungen des neuen Jahres sein?

Wir wollen in der Alten Schule in Nuttlar und im früheren Lehrschwimmbecken Ramsbeck Räume für die Dorfgemeinschaften und Vereine schaffen - aus meiner Sicht ganz wichtige Projekte. Dann werden wir sicherlich erste Schritte hin zu einem Verkehrskonzept gehen, um die Möglichkeiten zu nutzen, die sich nach der Autobahneröffnung für unsere Gemeinde bieten. Wir werden zudem intensiv an einer guten Nutzung unseres Schulzentrums arbeiten. Und nicht zuletzt stehen ja auch die Kommunalwahlen an, die eigentlich aus vier Wahlen bestehen: Gemeinderat, Bürgermeister, Kreistag und Landrat. Für eine Verwaltung steht jede Menge Arbeit hinter solchen Wahlen. Und an die Bürgerinnen und Bürger möchte ich schon jetzt appellieren, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen: Es geht um ihr unmittelbares Lebensumfeld, um das, was hier vor Ort künftig passieren wird.

Worauf freuen Sie sich als Bürgermeister 2020 besonders?

Nicht nur in meinem Amt, sondern auch ganz persönlich habe ich Freude an jeder positiven Entwicklung in der Gemeinde Bestwig - auch an Dingen, die andere vermeintlich als Kleinigkeiten ansehen.

Die alte Schule in Nuttlar soll umgebaut werden. Foto: Archiv

Welche Hoffnungen verbinden Sie mit dem neuen Jahr?

Ich würde mich freuen, wenn wir die positiven Entwicklungen, die es im abgelaufenen Jahr gegeben hat, fortsetzen können. Und ich freue mich auf eine weiter gute und konstruktive Zusammenarbeit im Gemeinderat. Es ist immer schön zu sehen, wenn es bei Diskussionen und Entscheidungen um die Sache geht, und nicht um taktische Scharmützel. Ich glaube, dass das auch unsere politische Kultur im Gemeinderat auszeichnet.

Und worauf freuen Sie sich privat?

Mal ein paar ruhige und entspannte Tage zwischen Weihnachten und dem Jahreswechsel erleben - gemeinsam mit der Familie. Und dann geht es weiter mit der Arbeit - die mir übrigens immer noch richtig Spaß macht.