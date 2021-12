Einsatz Wasserrohrbruch in Meschede: Feuerwehr alarmiert

Meschede. In Meschede hat sich in einem Wohnhaus ein Wasserrohrbruch ereignet. Warum das nicht immer ein Fall für die Feuerwehr ist.

Nicht immer, wenn die Feuerwehr gerufen wird, ist sie auch der korrekte Ansprechpartner: zum Beispiel bei Wasserrohrbrüchen. Einen solchen Einsatz hatte der Löschzug Meschede am Mittwoch gegen 23.05 Uhr am Uferweg in Meschede.

Dort tropfte bei einem Mehrfamilienhaus das Wasser von der Decke - ein Fall für einen Installateur, wie die Feuerwehr feststellen musste. Einsatzleiter Sebastian Helleberg: „Wir können zwar in Notlagen das Wasser komplett in einem Haus abstellen und wir können ab einer gewissen Höhe auch Wasser abpumpen.“

Tropfende Stelle

In dem Fall musste die Feuerwehr aber auf eine Fachfirma verweisen. Die Ursache der tropfenden Stelle konnte sie nicht feststellen. Für den Übergang half ein Eimer.

