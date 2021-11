Stadtentwicklung Wasserskulptur „Hennetor“ in Meschede in Betrieb genommen

Meschede. Jetzt fließt auch Wasser über den Edelstahlkorpus: Das Kunstwerk „Hennetor“ in Meschede ist in Betrieb genommen worden. So funktioniert es.

Es ist ein Kunstwerk, das die Blicke auf sich zieht - und es soll künftig ein Aushängeschild in der Mescheder Innenstadt sein: Gemeinsam haben jetzt die Bürgerstiftung sowie die Kreis- und Hochschulstadt Meschede auf dem Kaiser-Otto-Platz das neue Hennetor in Betrieb genommen.

Geschenk der Bürgerstiftung

Zur Henne gehört Wasser - und deshalb fließt ab sofort das kühle Nass über den Edelstahlkorpus, der in der Mitte des rund vier Meter hohen Rahmens aus Kortenstahl aufgehängt ist. Das Hennetor ist nicht nur ein weiterer, markanter Schritt zur Neugestaltung des Kaiser-Otto-Platzes als „Herzstück“ des Mescheder Zentrums - es ist auch ein Geschenk der Bürgerstiftung Meschede an die Stadt.

Das Wasser fließt, die Blickachse wird vom Hennetor durch die Ruhrstraße bis hinauf zur Abtei gelenkt. Foto: Stadt Meschede

Das Objekt nehme mit seinem Titel Bezug auf den Hennesee als besonderes Merkmal der Stadt Meschede, betont Jürgen Dörner, Vorstandsvorsitzender der Bürgerstiftung: „Die unter Asphalt und Beton im Jahr 2012 freigelegte Henne, der Henneboulevard und die Himmelstreppe zum Hennesee bilden eine perfekte Symbiose zu dem inzwischen umgesetzten Projekt.“

Stiftungsratsvorsitzender Jörg Hohmann unterstrich, dass die Idee zum Hennetor auf die langjährige Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung Monika Brunert-Jetter (†) und Annegret Meininghaus als Stiftungsratsmitglied zurückgeht: „Wir freuen uns, dass dieses Projekt mit der Neugestaltung des Kaiser-Otto-Platzes nun umgesetzt werden konnte und die Stadt somit ein weiteres Stück lebens- und liebenswerter macht.“

Künstler aus Visbeck

Zum Objekt werden lassen hat die Idee eines Hennetors die Künstlerin Stefanie Schenk-Busse aus Visbeck - gemeinsam mit Ehemann Björn Busse, der das Tor mitkonstruiert und aufgebaut hat. Mit Toren wurden schon seit frühgeschichtlicher Zeit freie Räume neu definiert, so Stefanie Schenk-Busse: „Tore dominieren in ihrem repräsentativen Charakter über den funktionalen Zweck.“ Der Kaiser-Otto-Platz, der mit Wochenmarkt und Orten zum Verweilen zwei ganz unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten biete, werde auf diese Weise in seiner eigentlichen Raumfunktion erkenntlich und erhalte einen besonderen Abschluss.

„Brunnenstube“ am Kaiser-Otto-Platz

Betrieben wird das Hennetor - gemeinsam mit dem benachbarten Wasserspiel - über eine unterirdische so genannte „Brunnenstube“ im Kaiser-Otto-Platz. Möglich wurde das Projekt vor allem durch eine Crowdfunding-Aktion, welche die Bürgerstiftung Meschede gemeinsam mit der Volksbank Sauerland durchgeführt hatte, sowie Spenden von privater Seite. Insgesamt rund 40.000 Euro kamen auf diese Weise zusammen.

„So ist das Hennetor zu einem Kunstwerk von Bürgern für Bürger geworden“, würdigt Bürgermeister Christoph Weber das Engagement der Spenderinnen und Spender sowie der Bürgerstiftung. Gleichzeitig dankte er der Bürgerstiftung für ihren Einsatz für die Kreis- und Hochschulstadt. Neben dem Outdoor-Fitnesspark am Oberlauf der Henne sei mit dem Hennetor nun bereits das zweite Projekt im Umfeld des Gewässers umgesetzt worden: „Die gesamte Stadt profitiert von diesem bürgerschaftlichen Engagement.“

