Unwetter über Nuttlar: Der Starkregen kam aus dem Nichts

Nuttlar. Ein plötzliches Gewitter mit Starkregen hat der Feuerwehr in Nuttlar einen stundenlangen Einsatz beschert. Auch der Bauhof musste ausrücken.

Nach einem plötzlichen Gewitter mit Starkregen ist die Löschgruppe Nuttlar am Montagnachmittag, 8. Mai, alarmiert worden, weil ein Keller voller Wasser gelaufen war. Der starke Regen hatte die Königsstraße gegen 15 Uhr in einen Fluss verwandelt, der auch viel Geröll mit in Richtung Dorf transportierte. In Richtung Grimlinghausen war die Straße auf einer Länge von rund 150 Metern nach dem Starkregen überschwemmt.

Neben der Löschgruppe Nuttlar war auch der Rüstwagen des Löschzuges Velmede-Bestwig mit weiteren Pumpen im Einsatz. Unterstützung bekamen die ehrenamtliche Kräfte der Feuerwehr auch von den Mitarbeitern des Bauhofs der Gemeinde Bestwig, die mit mehreren Baggern die Arbeiten unterstützen, um die Straßen zu reinigen.

Einsatz dauerte bis in den Abend

Bis in den Abend wurden von der Löschgruppe Nuttlar alle betroffenen Straßen im Dorf für das bevorstehende Schützenfest am kommenden Wochenende gereinigt.

