Weiberfastnacht bei Veltins: Frauen übernehmen die Brauerei

Diese Krawatte war fällig: Die Frauen übernehmen die Veltins-Brauerei an Weiberfastnacht.

Grevenstein Als Braumeisterinnen oder Till Eulenspiegel vom Hellen Pülleken unterwegs: Die Frauen haben die Veltins-Brauerei an Weiberfastnacht übernommen.

Ganz im Zeichen des 200-jährigen Brauereijubiläums und doch närrisch haben sich die Mitarbeiterinnen der Brauerei Veltins in Meschede-Grevenstein an Weiberfastnacht präsentiert. Pünktlich um 11.11 Uhr übernahmen die Damen in allen Bereichen der Brauerei die Regie und starteten in die Karnevalstage.

Närrisches Treiben: Die jecken Mitarbeiterinnen versammelt an einem Sudkessel. Foto: Brauerei C.&A. VELTINS / WP

Verkleidet als Braumeisterinnen oder ganz im Veltins-Retro-Look zogen die Mitarbeiterinnen durch die Flure des Verwaltungsgebäudes – immer auf der Suche nach der nächsten greifbaren Krawatte. Dabei erklang in der gesamten Verwaltung die abgewandelte Songversion der Sportfreunde Stiller „‘54, ´74, ´90, 2010“ – der neue Text begeisterte mit „Achtzehnvierundzwanzig, nun 200 Jahr‘ vergangen / Ja, so stoßen wir alle an!“.

Zusätzlich dazu als Till Eulenspiegel verkleidet, erweckten die Damen der technischen Abteilung das Pülleken-Etikett zum wirklichen Leben. In bunter Verkleidung sangen sie dazu ganz nach der Melodie von „Go West“: „Wir Püllekenfrauen, das ist sonnenklar / gratulieren Veltins für 200 Jahr“. In geselliger Runde feierten die Närrinnen gemeinsam bis in den späten Nachmittag.

