Weihnachtsbäume werden in Meschede nicht überall abgeholt

Wohin mit dem genutzten Weihnachtsbaum? In Meschede wird die Entsorgung dieses Jahr nicht so einfach.

Meschede/Wehrstapel In diesen Tagen stellen Einwohner ihre genutzten Weihnachtsbäume vor die Tür und Schützen sammeln sie ein. Das wird zum Teil anders.

Weihnachten ist vorüber und der Tannenbaum wird so langsam abgeschmückt und soll entsorgt werden. Normalerweise holen ihn Schützenvereine gegen eine Spende ab und nutzen das Grünzeug für das Osterfeuer. In Teilen von Meschede wird es dieses Mal anders sein.

"Aufgrund der aktuellen Lockdown-Situation muss der Zug Ost der St.-Georgs-Schützenbruderschaft das traditionelle Einsammeln der Weihnachtsbäume am 09. Januar 2021 im Mescheder Süden leider absagen", teilte der Verein jetzt mit. Die Ungewissheit, ob 2021 ein Abbrennen eines Osterfeuers stattfinden könne, und die Verantwortung gegenüber den ehrenamtlichen Helfern, hätten zu diesem bedauerlichen Schritt geführt. "Der Zug Ost bittet um Verständnis dafür." Die Weihnachtsbäume könnten nach Information der Stadt Meschede über die Bio-Tonne entsorgt werden.

Biotonne oder Kompost

Das ist in der Tat so: "Ausgediente Weihnachtsbäume können sowohl über die Biotonne wie auch über den Kompost entsorgt werden, falls in manchen Stadtbezirken keine Sammlung durch Schützen oder andere Vereine stattfindet", bestätigte Jörg Fröhling, Pressesprecher der Stadt Meschede. Mit Blick auf Mehrfamilienhäuser, bei denen der Platz in der Biotonne möglicherweise knapp werden könnte, werde die Stadt Meschede kurzfristig Kontakt mit den Immobilieneigentümern und dem Entsorgungsunternehmen aufnehmen und dann über mögliche zusätzliche Angebote informieren.

Anders läuft es hier: Die Schützengemeinschaft Meschede-Nord sammelt am Samstag, 16. Januar, wieder die ausgedienten Weihnachtsbäume ein, die gut sichtbar an der Straße stehen müssen, teilte sie mit. Aufgrund der Corona-Pandemie finde diese Aktion unter strenger Einhaltung der Hygiene-Regeln statt. "Die Helfer werden diesmal nicht an den Haustüren klingeln, um Geld für den Spendenzweck einzusammeln." Jeder Anwohner müsse seinen Baum selber an die Straße stellen.

Wer etwas spenden möchte, könne dieses Mal eine Überweisung nutzen: Kennwort „Weihnachtsbaumaktion 2021“, IBAN DE 27 4645 1012 0004 0005 19, WELADED1MES, Spk Mitten im Sauerland.

Generalversammlung fällt aus

Weiter teilte die Schützengemeinschaft Meschede-Nord mit, dass die geplante Generalversammlung am 16. Januar aufgrund der Corona-Pandemie vorerst nicht stattfinden wird. Ein neuer Termin wird rechtzeitig öffentlich mitgeteilt.

KJG kümmert sich im Doppelort

Auch von den Stadtteilen gibt es erste Rückmeldungen: Die KJG sammelt am Samstag 16. Januar, ab 9 Uhr wieder die Tannenbäume in Wehrstapel und Heinrichsthal ein. Um die Kontakte soweit wie möglich zu reduzieren, wird dieses Jahr allerdings nicht an den Häusern geklingelt. "Wir bitten deshalb darum, die Bäume gut sichtbar an der Straße zu platzieren, damit kein Baum übersehen wird." Spenden können auf das Konto der KJG (DE83 4645 1012 0010 0006 10) überwiesen werden.