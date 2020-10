Weihnachtsmarkt in Oberkirchen muss in diesem Jahr ausfallen

Oberkirchen. Aufgrund der Corona-Pandemie fällt der Weihnachtsmarkt in Oberkirchen in diesem Jahr aus. Wo ein Weihnachtsmarkt aber bislang stattfinden soll.

Er war in den vergangenen Jahren immer ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt zu Beginn der Adventszeit. Doch aus den bekannten Gründen muss in diesem Jahr auch der Weihnachtsmarkt an der Schwarzen Fabrik in Oberkirchen ausfallen.

Das teilte der Verkehrsverein Oberkichen-Vorwald auf Anfrage der Westfalenpost mit. Der Weihnachtsmarkt mit Deko-Ständen, Hüttenzauber, Apfelpunsch und Glühwein hätte am ersten Adventswochenende, 29. und 30. November, stattgefunden.

Der Weihnachtsmarkt in Schmallenberg soll nach aktuellem Stand stattfinden. Zwar nicht wie bisher an der Kirche St. Alexander, dafür aber aufgeteilt in der West- und Oststraße.