Weihnachtstipps von der Bad Fredeburger Märchen-Expertin

Helga Altenhoff leitet eine Märchen-AG für Kinder in Bad Fredeburg. Sie erklärt, welche Märchen sich am besten für Weihnachten eignen.

Schmallenberg. Nein, der Unterschied zwischen „Erzählen“ und „Vorlesen“ sei groß, sagt Helga Altenhoff. Geschichten zu erzählen sei lebhafter und aufregender, als sie einfach nur vorzulesen. Da spiele die Stimme eine wichtige Rolle, die Mimik und die Gestik: „Und es macht unwahrscheinlich viel Freude.“ Helga Altenhoff hat schon immer gerne Geschichten erzählt. Angefangen hat das im Zwergenland-Kindergarten, wo sie als Erzieherin arbeitet.

Dort habe sie gerne Märchen in der AG erzählt: „Und dann kamen wir auf die Idee, dass auch in der katholischen Grundschule anzubieten.“ Das erste Mal 2010, seitdem alle zwei Wochen: „Und die Resonanz ist klasse. Die Kinder können noch so aufgedreht sein, bei den Märchen konzentrieren sie sich, hören zu und kommen zur Ruhe.“

Alle zwei Wochen findet die Märchen-AG statt, nur aktuell falle sie aufgrund der Pandemie aus: „Wir sitzen da immer eng beieinander, das geht momentan einfach nicht.“ Schon 151 verschiedene Märchen hat Altenhoff erzählt: „Ich lese mir vorher die Märchen genau durch, merke mir die Personen und die Abläufe. Wenn wir dann in der Gruppe sind, hören wir erst klassische Musik. Aber wenn ich die Geschichte dann erzähle, dann mache ich das frei. Wenn man Märchen einfach nur abliest, dann schmälert man den Wert. Beim Erzählen kann man immer auch auf die Kinder reagieren.“

Die meisten Kinder kennen die Klassiker, die Märchen der Gebrüder Grimm, Hänsel und Gretel oder Schneewittchen und die Sieben Zwerge: „Aber es gibt auch viele andere Märchen, Kunstmärchen oder die Geschichten von Oscar Wilde sind auch sehr schön. Wichtig ist nur, bei aller Handlung, dass das Ende ein gutes ist.“

Märchen haben eine strahlende Wirkung auf die Kinder, sagt Altenhoff: „Sie vermitteln eine Handlung, eine Moral, die so ganz einfach zu verstehen ist. Viele Kinder können sich in den Rollen der Märchen wiederfinden oder denken sich hinein.“

Spiegel passend zur Schneewittchen-Geschichte

Und nach den Märchen werde immer der Geschichte entsprechend gebastelt. Ein kleiner Spiegel passend zur Schneewittchen-Geschichte oder ein Turm aus Pappe mit einer selbstgebastelten Rapunzel: „So verarbeiten wir das Ganze und die Kinder können sich kreativ austoben nach dem Zuhören.“ Dabei ist Helga Altenhoff eine Geschichte ganz besonders in Erinnerung geblieben. Als Märchen hatte sie „Der Arme und der Reiche“ von den Gebrüdern Grimm erzählt, wo es um Wünsche, Demut und Glückseligkeit geht: „Nachdem ich das Märchen erzählt hatte, bekamen die Kinder die Aufgabe, drei Dinge zu malen, die sie sich vom lieben Gott wünschen würden.“

Während einige Kinder sich ein Computerspiel oder Rennauto wünschen, sagte eines der Mädchen, dass sie sich nichts wünsche, erinnert sich Altenhoff: „Ich hatte sie dann ermutigt, dass jeder Mensch Wünsche hat.“ Erst ganz zum Schluss habe das Mädchen, dass aus Asien nach Deutschland gekommen war, ihren Wunsch aufgemalt: Das Bad Fredeburger Ortsschild. Dazu sagte sie: „Ich wünsche mir, dass meine Familie und ich nie wieder in unsere Heimat zurückgehen müssen.“

„Das hat mich berührt und ich denke heute noch oft daran. Gerade jetzt in der Weihnachtszeit“, sagt Altenhoff: „Dass sind bewegende Geschichten, die unheimlich viel zurückgeben.“

Tipps für die Weihnachtszeit

„Zu Weihnachten gehören unbedingt auch Märchen“, sagt Helga Altenhoff: „Am besten gemütlich mit einer Decke auf dem Sofa.“

Märchen-Empfehlungen sind: „Sankt Nikolaus in Not“, „Mühle auf dem Meeresgrund“, „Zwölf mit der Post“, „Der kleine Schutzengel“ oder „Der Meisterdieb“.

Als Eltern könne man nach der Märchen-Stunde gut gemeinsam basteln: „So kann man das Gehörte umsetzen und hat eine schöne Erinnerung an die Geschichte.“