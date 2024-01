Weiterhin Wasser-Einsätze der Feuerwehr in Meschede

Meschede Im Stadtgebiet Meschede sinken die Pegel-Stände. Es hat aufgehört zu regnen. Und dennoch kommt es weiter zu Einsätzen der Feuerwehr.

Zwei Einsätze im Verbindung mit Wasser hat die Feuerwehr am Donnerstag und Freitag verzeichnet - und dass obwohl der Regen gestoppt hat und die Pegelstände der Flüsse und Bäche wieder sinken.

Rohrbruch als Ursache

Einen Wasseraustritt in eine Wohnung am Lanfertsweg in Meschede ereignete sich am Donnerstag gegen 21.40 Uhr. Hier stellte sich allerdings heraus, dass offenbar ein Rohrbruch die Ursache war. Der Löschzug Meschede drehte den Hahn ab.

Wasser im Keller meldeten dagegen Bewohner eines Hauses in der Hünenburgstraße in Meschede am Freitag gegen 11.40 Uhr. Dort stellte der Löschzug eine Störung an einer Pumpe fest. Der Defekt wurde behoben.

