Welche Straßen in Schmallenberg demnächst saniert werden

Schmallenberg. Die Stadt Schmallenberg plant mit dem Frühling umfangreiche Straßensanierungen. Was auf Anwohner und Autofahrer zukommt.

Die Stadt Schmallenberg wird in diesem Jahr einige Baumaßnahmen in Angriff nehmen: Im aktuellen Haushalt sind knapp 5,4 Millionen Euro für die Sanierung von Straßen veranschlagt. Hinzu kommen noch einige Baumaßnahmen die im Vorjahr nicht beendet werden konnten - ein Schwerpunkt der Investitionstätigkeit. Was passiert, darüber informiert die Verwaltung in einer Pressemitteilung.

>>>Lesen Sie auch: Wie die Steakhauskette Maredo von Schmallenberg aus neu aufersteht<<<

Größtes Projekt: Gellinghausen

Das größte Projekt ist die Erneuerung der Innerortsstraße von Gellinghausen. „Sie ist in einem sehr schlechten Zustand“, erklärt Christoph Schöllmann vom Tiefbauamt. Durch die vielen Schlaglöcher und den Zustand des Asphalts kommt die Stadt nicht drumherum, die Ortsdurchfahrt von Gellinghausen komplett zu erneuern. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf über 1 Millionen Euro.

„Der Oberbau soll erneuert werden und wir installieren neue Kanal- und Wasserleitungen. Hinzu kommt hier noch die Erneuerung eines verrohrten Gewässerlaufes. Wenn das Wetter mitspielt, könnten wir im April loslegen“, sagt Christoph Schöllmann. Die Gellinghauser haben bis jetzt die Wasserversorgung in Eigenregie geführt. Die Wasserinteressengemeinschaft ist aber vor einiger Zeit an die Stadt herangetreten mit der Bitte, die Trinkwasserversorgung in dem Ortsteil zu übernehmen. Im Rahmen der Baumaßnahme soll das Netz sowie alle Hausanschlüsse im Ausbaubereich auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden.

Baumaßnahmen in Westfeld und der Kernstadt

Weitere Bauarbeiten stehen in Westfeld in einem Teilbereich „In der Schlade“ an. Die Straße wird auf einer Breite von bis zu fünf Metern und einer Länge von ca. 160 Metern komplett ausgebaut. Auch der Birkenweg in Schmallenberg soll grundlegend erneuert werden.

Die Innerortstraße von Selkentrop wird saniert - betroffen ist ein 450 Meter langes Teilstück. Geplant ist ebenfalls der Ausbau der Verbindungsstraße von Bracht Richtung Brenschede vom Einmündungsbereich Ringstraße/Gleierstraße bis Ende Ringstraße sowie die Sanierung Jagdhauser Straße in Fleckenberg, auf der in der Vergangenheit bereits viele Schlaglöcher geflickt wurden.

>>>Ein Veltins-Urgestein verstärkt das Schmallenberger Maredo-Team<<<

„Wir werden im Zuge der Bauarbeiten ab der Einmündung zum Sägewerk unterhalb des Friedhofs bis zum Ortsausgang auch Teile der Kanalisation erneuern. Die Gesamtkosten belaufen sich auf knapp 750 000 Euro“, sagt Christoph Schöllmann. Eine weitere Baumaßnahme steht auf der Straße „Auf dem Stadtfeld“ in Bödefeld an, wo knapp 110 Meter Straße neu gemacht werden. Auf der Schulstraße in Grafschaft, die zur Schützenhalle führt, wird das Pflaster gegen Asphalt ausgetauscht. Außerdem wird auf einer Länge von ca. 40 Metern der Kanal erneuert.

Transparenz im Straßen- und Wegekonzept

Im Rahmen des Straßen- und Wegekonzeptes, das vor knapp zwei Jahren beschlossen wurde, hat sich die Stadt zu Transparenz verpflichtet und informiert Anlieger über die geplanten Baumaßnahmen. Nach den Anliegerversammlungen dauert es noch zwei bis drei Monate, bis mit den Bauarbeiten begonnen werden kann. „Nachdem wir die Bürgerinnen und Bürger über die Baumaßnahme informiert haben, werden die einzelnen Bauprogramme in den zuständigen politischen Gremien beraten, danach schreiben wir die Maßnahme aus und erst dann kann gebaut werden“, erklärt Christoph Schöllmann den Ablauf.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland