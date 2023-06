Wenholthausen: Höchste Auszeichnung für verdienten Schützen

Wenholthausen. Der höchste Orden des Sauerländer Schützenbundes geht an einen verdienten Schützen in Wenholthausen.

Albert Siebrichhausen, der Vorsitzende der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Wenholthausen, ist mit dem höchsten Orden des Sauerländer Schützenbundes ausgezeichnet worden - dem Orden für hervorragende Verdienste.

Die Ehrung nahmen Kreisoberst Reinhard Schauerte, der stellvertretende Kreisoberst Thomas Jostes, Kreisschießmeister Peter Keggenhoff und der für die Gemeinde Eslohe zuständige Beisitzer Fritz Stappert vor.

Mitglied seit 1982, Vorsitzender seit 2018

Albert Siebrichhausen ist seit dem Jahr 1982 Vereinsmitglied und im Jahre 2001 wurde er auf der Generalversammlung in den erweiterten Vorstand gewählt. Zunächst war er Vorstandsoffizier und später auch Königsoffizier. Die Generalversammlung am 24. März 2018 wählte ihn dann zum 1. Vorsitzenden der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft. Seitdem leitet er die Geschicke der Bruderschaft. Während seiner gesamten Vorstandsarbeit wirkte er an der Umsetzung zahlreicher Umbaumaßnahmen an und in der Schützenhalle mit. Darüber hinaus führte er die Bruderschaft sicher durch die anstrengende Coronapandemie.

Sein persönliches Highlight während seiner Vereinszugehörigkeit war sicherlich das Jahr 1989, als er Schützenkönig der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft wurde.

Nachdem er im Jahre 2007 mit dem Orden für Verdienste und 2013 mit dem Orden für besondere Verdienste geehrt worden ist, haben seine Vorstandskollegen auf Grund jahrelanger und erfolgreicher Tätigkeit für die St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Wenholthausen den Kreisvorstand gebeten, ihn erneut zu ehren und ihn mit dem Orden für hervorragende Verdienste auszuzeichnen.

