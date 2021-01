Wenholthausen: Tannbaum-Aktion fällt Corona nicht zum Opfer

Die Pfadfinder in Wenholthausen sammeln auch in diesem Jahr wieder Weihnachtsbäume ein.

Wenholthausen Pfadfinder sammeln wieder ausgediente Tannenbäume ein. Wann und wie das unter Corona-Bedingungen abläuft und worauf man achten muss.

Wenholthausen. Trotz der schwierigen Corona-Zeiten werden die Pfadfinder aus Wenholthausen am Samstag, 16. Januar, wieder in den Straßen des Dorfes unterwegs sein, um die ausgedienten Tannenbäume einzusammeln. Das hat Martin Kies vom Pfadfinderstamm jetzt bestätigt.

Selbstverständlich ist das keineswegs, denn im vergangenen Jahr, war bereits die Ostereieraktion der Corona-Krise komplett zum Opfer gefallen und konnte nach 44 Jahren zum ersten Mal nicht stattfinden. Das war schmerzhaft und soll mit der Tannenbaumaktion nicht passieren.

Im Vorfeld hätten Vorstand und Leiter lange überlegt, ob und wie man in diesem Jahr die inzwischen schon traditionelle Tannenbaumaktion unter penibler Einhaltung aller Vorschriften stattfinden lassen könne. Die Aktion jährt sich in diesem Jahr immerhin bereits zum 40. Mal.

Aktion verläuft völlig kontaktlos

Die wichtigste Voraussetzung sei natürlich, niemand gesundheitlich zu gefährden. „Das bedeutet, dass die Einsammelaktion in diesem Jahr völlig kontaktlos ablaufen wird“, sagt Kies. Somit verzichten die Pfadfinder auf das sonst übliche Klingeln an den Haustüren. Auch Kinder und Jugendliche aus den Gruppen werden in diesem Jahr nicht beteiligt sein.

Stattdessen sollen mehrere kleine Teams von Leitern und Ehemaligen - deren Mitglieder möglichst nur aus einem Haushalt kommen - mit mehreren Fahrzeugen und Anhängern unterwegs sein, um bereitliegende Bäume vom Straßenrand zu sammeln.

Pünktlich um 10 Uhr

„Es ist daher unbedingt notwendig, dass die Bäume an diesem Samstagmorgen pünktlich zum Aktionsbeginn um 10 Uhr gut sichtbar am Straßenrand bereitliegen“, betont Kies. Sollte aus Versehen dabei ein Baum übersehen werden, könne man sich bis 16 Uhr unter der Nummer 0179-4760186 mit Angabe der genauen Adresse bei den Pfadfindern melden, damit umgehend „nachgebessert“ werden kann.

Auch wenn die Aktion Corona bedingt diesmal anders abläuft als in all den Jahren zuvor: Auch in diesem Jahr freuen sich die Pfadfinder über eine kleine finanzielle Unterstützung. Über inzwischen vier Jahrzehnte habe diese Aktion dazu beigetragen, die Finanzierung der örtlichen Jugendarbeit abzusichern und so die vielen Unternehmungen der Hölter Pfadis erst zu ermöglichen. Entsprechend bitten die Pfadfinder für ihren Sammel-Service um eine kleine Spende möglichst kontaktlos per Überweisung auf das Konto der Pfadfinder bei der Volksbank, IBAN DE31 4006 9266 0070 4489 00.

Informationen über die Jugendarbeit der Pfadfinder aus Wenholthausen unter www.dpsg-wenholthausen.de