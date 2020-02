Wenholthausen. Die Wenholthauser Schützen mussten sich einer ungeahnten Herausforderung stellen. Und die haben sie mit Bravour gemeistert.

Wenholthauser Schützen meistern ungeahnte Herausforderung

Rückblick und Wahlen bei den Hölter Schützen: Im Namen des Vorstandes begrüßte der 1. Vorsitzende Albert Siebrichhausen am 01.02. den amtierenden Schützenkönig Claus Schulte, Vize-König Detlev Baldeau, Kaiser Reinhard Fisch, sowie alle anwesenden Schützenbrüder der St. Sebastianus Schützenbruderschaft zur Generalversammlung in der Schützenhalle Wenholthausen. Für die musikalische Begleitung des Abends sorgte der Musikverein Lyra.

In seinem Jahresbericht konnte Albert Siebrichhausen ein durchweg positives Fazit über das Schützenjahr 2019 ziehen. Nachdem der Umbau von Clubraum und Speisesaal in der Schützenhalle im Frühjahr termingerecht gemeistert werden konnte, fand sich die Bruderschaft dann durch den Defekt der alten Vogelstange am Schützenfestmontag vor unplanmäßigen Herausforderungen. Durch das große Engagement vieler Schützenbrüder konnte in kurzer Zeit eine neue Vogelschießanlage auf dem Eibel errichtet werden, die noch im September mit dem nachgeholten Vogelschießen um die Vizekönigswürde eingeweiht werden konnte.

Im Kassen- und Geschäftsbericht informierte der 1. Geschäftsführer Klaus Osebold die anwesenden Schützen über den Kassenstand der Schützenbruderschaft. Die Kassen der Bruderschaft waren bereits im Vorfeld durch die im Vorjahr gewählten Kassenprüfer überprüft worden. Die Kassenprüfer hatten keine Beanstandungen und beantragten die Entlastung des Vorstandes, die von der Versammlung erteilt wurde. Schießsportleiter Tobias Vornweg konnte über eine zuletzt wieder positive Entwicklung der Schießsportgruppe berichten. Bei regionalen Wettkämpfen konnten gute Platzierungen erzielt werden. Kevin Materne berichtete von den zahlreichen Aktivitäten und dem Engagement der Jungschützengruppe im vergangenen Jahr.

Vogelschießen der Jungschützen

Als besondere Höhepunkte der Jungschützengruppe sind für 2020 erstmalig ein eigenes Vogelschießen sowie die Organisation einer Silvesterparty in der Schützenhalle geplant. Der 2. Vorsitzende Helmut Baumhöfer berichtete von anstehenden Baumaßnahmen und Investitionen in der Schützenhalle, die auch weiterhin die Kräfte der Bruderschaft bündeln werden. Bei den Wahlen des geschäftsführenden Vorstandes wurden Ludger Schulte (Hauptmann) und Marc Dünnebacke (2. Geschäftsführer) für jeweils 3 Jahre wiedergewählt.

Aus dem erweiterten Vorstand sprach die Versammlung Daniel Vornweg (Königsoffizier), Rüdiger Vornweg (Vorstandsoffizier) und Daniel Keppler (Vorstandsoffizier) für weitere drei Jahre das Vertrauen aus. Neu in den Vorstand gewählt wurde Paul Schulte-Urban Schulte (Vorstandsoffizier).

Abschließend gab es einen Ausblick auf das Schützenjahr 2020: Nach dem eigenen Schützenfest vom 13. bis 15. Juni findet, erneut in Kooperation mit dem Förderverein der Feuerwehr Wenholthausen, am 27. Juni das Kinderschützenfest statt. Am 5./6. September werden die Hölter Schützen am Kreis-Schützenfest in Schmallenberg teilnehmen.