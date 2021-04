Wennemen: Zerstörungswut legt auch das Internet lahm

In Wennemen haben sich Sachbeschädigungen ereignet. Die Polizei in Meschede sucht nach Zeugen.

Nach Sachbeschädigungen an der Bundesstraße in Wennemen sucht die Polizei in Meschede nach Zeugen. Die Polizei war am Sonntag um 9.10 Uhr an den Ortseingang von Wennemen aus Richtung Freienohl gerufen worden.

Dort war ein beschädigtes Verkehrszeichen entdeckt worden, außerdem war ein Verteilerkasten aus seiner Verankerung gerissen worden – letzteres sorgte für Internetprobleme im Ort. Spuren für einen möglichen Unfall mit anschließender Flucht fanden sich nicht: Die Polizei geht deshalb von mutwilliger Sachbeschädigung aus. Hinweise an die Polizei unter 0291/90 200.