Wer Herbstferien im Schmallenberger Sauerland bucht

Schmallenberg. Es sind Herbstferien. Doch wie sieht es in den Hotels und Ferienunterkünften in Schmallenberg aus? Katja Lutter gibt Antworten.

Das erste Laub fällt von den Bäumen, die Temperaturen sinken – es wird herbstlich. Und es stehen auch die Herbstferien vor der Tür. Trotz der Corona-Pandemie war die Buchungslage in den Sommerferien im Schmallenberger Sauerland gut, sagte Katja Lutter vom Schmallenberger Sauerland Tourismus am Ende der Ferien im Interview. „Gerade Ferienwohnungen und Ferienhöfe sind gefragt“, sagte sie damals. Doch wie schaut es jetzt in den Herbstferien aus? Wo merkt man noch etwas von der Pandemie? Katja Lutter gibt einen Überblick:

Wie sieht die momentane Buchungssituation aus?

Katja Lutter Die Buchungssituation ist momentan sehr gut. Sowohl im Bereich der Familienferien als auch in Sachen Wander- und Radtourismus ist Nachfrage da.

Wer bucht Urlaub in Schmallenberg? Kommen auch wieder vermehrt Gäste aus den Ausland?

Ein guter Teil der Gäste sind Stammgäste, es entdecken aber auch ganz neue Gäste unsere Region. Wir hoffen sehr, dass diese mit einem durchweg positiven Eindruck nach Hause fahren und das Schmallenberger Sauerland und die Ferienregion Eslohe weiterempfehlen.

Kann wieder alles nach Corona normal angeboten werden?

Im Prinzip sind alle Angebote wieder am Markt, Freizeitziele wie Museen etc. haben geöffnet. Es gelten natürlich überall die Regelungen der aktuellen NRW- Schutzverordnung. Wir sind aber sehr froh, dass darin die Tischabstände und Abtrennungen in der Gastronomie keine Rolle mehr spielen.

Merkt man noch etwas von der Corona-Krise im Tourismus in Schmallenberg?

Die größten und schwerwiegendsten Folgen sind durch den Fachkräftemangel spürbar. In allen gastronomischen Bereichen fehlen nach wie vor Arbeitskräfte. Mit dem Ergebnis, dass viele Häuser ihr Angebot einschränken müssen oder ihre Öffnungszeiten reduzieren.