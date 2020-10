Andre Kramer Comedian aus Meschede moderiert erneut das Programm in der Stadthalle Meschede.

Kultur Wer Karten für Comedy in Meschede will, muss schnell sein

Meschede. Die Comedy-Show in der Mescheder Stadthalle muss in Coronazeiten die Platzzahl reduzieren. Wer dabeisein will, muss diesmal sehr schnell sein.

Man nehme einen Barhocker, eine große Bühne, einen Moderator sowie vier „mal mehr, mal weniger“ bekannte Comedians und es entsteht ein Comedy-Format der Extraklasse. Diese Idee hatte das Stadtmarketing Meschede in Kooperation mit dem aus Meschede stammenden und in Hamburg lebenden Comedian Andre Kramer vor zwei Jahren und sorgte mit der ersten und der zweiten Comedy-Show für eine ausverkaufte Stadthalle. Unter der Moderation von Andre Kramer sorgten bisher Comedians wie Faisal Kawusi oder Bastian Bielendorfer für einen urkomischen Abend.

Comedy-Show mit Andre Kramer am 4. Dezember

Diesen Erfolg nehmen das Stadtmarketing und Andre Kramer zum Anlass, die große Comedy-Show 3.0 am Freitag, 4. Dezember, in der Stadthalle Meschede erneut zu veranstalten.

Moderiert von Kramer treten in diesem Jahr wieder bekannte und junge Comedians auf. Mit dabei sind: Abdelkarim, Don Clarke, Kristina Bogansky und Tobias Rentzsch.

Die Show verspricht ein Abend der guten Laune, angereichert mit der richtigen Portion Witz, zu werden. Vier neue Comedians und Andre Kramer sorgen für beste Laune und Stimmung im Publikum. Für jede Sorte Humor ist an diesem Abend etwas dabei.

Abdelkarim

Abdelkarim hat sich oft gefragt, was er eigentlich ist: ein deutscher Marokkaner oder ein marokkanischer Deutscher? Mittlerweile weiß er es: Er ist ein Deutscher gefangen im Körper eines Grabschers. Abdelkarim hat sich aber um den Gesellschaftsteilnahmeschein bemüht und er hat es geschafft! Er ist der wichtigste Mann in Deutschland. Er ist der „Staatsfreund Nr. 1“! Von der Jugendkultur, über das Leben in der Bielefelder Bronx bis hin zu tagesaktuellen und gesellschaftspolitischen Themen spinnt Abdelkarim gleichermaßen irritierende wie feinsinnige Geschichten. Ist das nun Comedy oder Kabarett? Es ist vor allem eins: saukomisch.

Don Clarke

Don Clarke erzählt neue, skurrile Geschichten, plaudert aus dem Nähkästchen und gibt Lebenstipps der etwas anderen Art: „Wenn Du abnehmen willst, musst Du erst mal zunehmen! Das lief bei mir so gut, dass ich mich ein paar Mal verdoppelt habe ...“ Und um trotzdem nicht ganz untätig zu sein, betreibt er wieder Sport: Rittersport ... Was treibt diesen Mann an, der außer zwei Exfrauen, vier Kindern, fünf Enkelkindern und einem dicken Bankkonto nichts hat? Die pure Lust zu leben!

Kristina Bogansky

Die 38-jährige Wahl-Berlinerin Kristina Bogansky ist seit 2017 deutschlandweit als Comedienne unterwegs und reizt mit ehrlicher, roher Stand-Up Comedy. Als moderne Alleinerziehende, also Mutter und Vater eines Teenagers, ist sie selten in ihrer Comfort Zone (Bett) unterwegs, sondern eher da, wo es wehtut (draußen), wenn er sie mit absichtlich unpassend getimten Fragen in Verlegenheit bringt. Zum Glück hat Kristina Bogansky Sozialpädagogik studiert und weiß mit herausfordernden Menschen und stressvollen Situationen umzugehen. Vielleicht der Hauptgrund, weshalb sie ihren Sohn eben nicht zur Adoption freigibt, denn irgendwie ist er ja doch ganz süß.

Bogansky verfolgt in allen wichtigen Lebensbereichen wie Kindererziehung und Autofahren das Motto: „Solange nur ich schreie, ist alles gut!“ Zeitgemäß, tapfer und nüchtern stellt sich Kristina Bogansky den Herausforderungen und Gefahren des Alltags und lässt dabei einen heiteren Hang zur Selbstironie nie zu kurz kommen.

Tobias Rentzsch

Ein freundliches Auftreten und ein verschmitztes Lächeln - doch der erste Eindruck ist nur die halbe Wahrheit: Tobias Rentzsch hat es faustdick hinter den Ohren! Spätestens, wenn er die Bühne betritt, sprudelt es nur so aus ihm heraus. Der noch sehr junge Stand-Up-Comedian macht vor kaum einem Thema Halt - erzählt aus seinem Alltag, vom Every-Day-Wahnsinn zwischen Männern und Frauen und überrascht sein Publikum auch mit erotisch-pikanten Geschichten hinter vorgehaltener Hand aus seinem Freundeskreis. Schon in der Schule entdeckte der heute in Paderborn lebende Comedian, dass er die Fähigkeit hat, Leute zu begeistern, mitzureißen und zum Lachen zu bringen.

„Humor ist für mich, über alles lachen zu können“, sagt Tobias, der neben der Bühne als Schornsteinfeger arbeitet. Setzt er den Zylinder ab, sind Rentzsch’ Markenzeichen auf der Bühne der Einsatz des ganzen Körpers in seinen Nummern. Dabei sieht das Publikum Tobias dann auch schon mal in irrsinnig komischen Situationen und Verrenkungen, die jeder aus seinem eigenen Leben kennt, sie aber niemals zugeben würde.

Karten nur, solange der Vorrat reicht

Karten für die große Comedy-Show gibt es im Vorverkauf bei der Tourist-Info Meschede am Bahnhof, Le-Puy-Str. 6-8 in Meschede, für 21 Euro sowie online unter https://hochschulstadt-meschede.reservix.de/events

Aufgrund des Infektionsschutzgesetzes ist die Teilnehmerzahl in der Stadthalle Meschede stark reduziert. Tickets nur solange der Vorrat reicht.

Es gibt ermäßigte Karten für Schüler und Studenten sowie für Mitglieder der Volksbank Sauerland eG. Die Veranstaltung wird ab 14 Jahren empfohlen und von der Volksbank Sauerland eG unterstützt. Bei verändertem Infektionsgeschehen besteht das Risiko einer kurzfristigen Absage der Veranstaltung.