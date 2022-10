Regionalfinale: Wer wird die WP-Königin rund um Meschede?

Meschede/Schmallenberg/Eslohe/Bestwig. Das Regionalfinale der WP-Königin ist gestartet. Zehn Bewerberinnen sammeln Stimmen. Wir stellen die Königinnen aus dem Raum Meschede vor.

Jetzt ist das Regional-Finale der WP-Königin 2022 gestartet. Bis Dienstag, 11. Oktober, um 12 Uhr können die Finalistinnen wieder fleißig Stimmen sammeln. Wir stellen die Finalistinnen vor.

Leonie Alex - St.-Georg-Schützenbruderschaft Olpe

Kandidatin zur Wahl der WP-Königin 2022: Leonie Alex Foto: Privat / WP

Leonie Alex aus Oeventrop hat das Schützenfest-Feiern einfach im Blut. Schon als Kind begeisterte sie sich für Schützenfestlieder und heute spielt sie seit mehr als zehn Jahren Waldhorn im Musikverein. 2017 lernte Leonie Alex ihren nun gekrönten König Philipp Gerke auf dem Schützenfest in Olpe kennen und lieben. Philipp Gerke erlangte im Jubelkönigsjahr seines Großvaters die Königswürde, was das Fest für ihn und seine Freundin perfekt machte. Leonie Alex begeisterte als Schützenkönigin vor allem durch ihre ausgelassene Partystimmung. Hier abstimmen.





Sabrina Schwefer – Schützenbruderschaft Calle

Kandidatin zur Wahl der WP-Königin 2022: Sabrina Schwefer Foto: Privat / WP

Dass sie in diesem Jahr als Schützenkönigin an der Seite ihres Verlobten Jan Donner stehen würde, damit hätte Sabrina Schwefer wohl vor ein paar Monaten noch nicht gerechnet. Als dann nach dem 208. Schuss der Vogel fiel, war die Überraschung bei dem Paar wohl gleichermaßen groß: Abgesprochen war nämlich, dass ihr Verlobter nicht bis zum Ende mitschießen wird. Sabrina Schwefer überzeugte daher vor allem mit ihrer Spontanität und sorgte für eine ausgelassene Stimmung auf der Tanzfläche. Hier abstimmen.

Sonja Hein - Schützenbruderschaft St. Sebastianus Wenholthausen

Kandidatin zur Wahl der WP-Königin 2022: Sonja Hein Foto: Privat / WP

Sonja Hein regiert an der Seite ihres Ehemannes Micheal Hein die Schützenbruderschaft Wenholthausen. Besonders in Erinnerung geblieben ist das Königspaar vor allem wegen ihrem „Urschrei“ als der Vogel endlich zu Boden fiel. Sonja Hein vereint Jung und Alt über die Ortsgrenzen hinaus und überzeugt mir ihrer Durchsetzungskraft. Zur Freude der Wenholthauserin regiert auch ihr gemeinsamer Sohn als Vizekönig an ihrer Seite. Hier abstimmen.







Petra Krick – St.-Georgs-Schützenbruderschaft Meschede

Kandidatin zur Wahl der WP-Königin 2022: Petra Krick Foto: Privat / WP

Petra Krick lebt den St. Georg mit ganzem Herzen. Sie war schon Tage vor dem Schützenfest aufgeregter als ihr Mann Martin Gerlach und feuerte ihren König kräftig an „das Ding runter zu holen“. Die Fitnesstrainerin ist immer für einen Spaß zu haben und ist stets lebenslustig. Freunde würden sie als „positiv verrückt“ beschreiben. Als Martins Sohn Jonathan Gerlach dann auch noch den Jungschützenvogel ergatterte, war das Fest für die Meschederin perfekt. Auch die „Schützenfestnachfeierpoolparty“ wird dem Königspaar wohl noch lange in Erinnerung bleiben. Hier abstimmen.



Silvia Schörmann – St.-Jodokus-Schützenbruderschaft Wormbach

Kandidatin zur Wahl der WP-Königin 2022: Silvia Schörmann Foto: Privat / WP

Silvia Schörmann sorgt für gute Stimmung egal wohin sie geht. Sie ist nicht nur auf sehr vielen Feierlichkeiten und Partys anzutreffen, sondern feiert auch noch dann, wenn andere schon lange schlapp gemacht haben. Es ist vor allem diese Lebensfreude, die die amtierende Königin bei ihren Freunden und Bekannten auszeichnet. Sie regiert an der Seite ihres Ehemanns Ingo Schörmann die Schützenbruderschaft Wormbach. Das Ehepaar wird im Dorf vor allem für seine Hilfsbereitschaft geschätzt. Ob Dorffest,Karneval oder Erntedankfest – Die Familie Störmann steht an erster Stelle wenn es um die Organisation geht. Hier abstimmen.

Simone Schulte-Nöcker – St.-Michaels-Schützenbruderschaft Grevenstein

Kandidatin zur Wahl der WP-Königin 2022: Simone Schulte-Nöcker Foto: Privat / WP

Die Freude bei Simone Schulte-Nöcker war riesengroß, als ihr Ehemann Thomas Schulte die Königswürde erlangte. Sie hat nicht nur den stolzesten „Königinnen-Papa“ im ganzen Sauerland, sondern ist auch rund um ein Familienmensch. Simone Schulte-Nöcker begeistert die Menschen vor allem mit ihrem stimmungsvollen Auftreten und ihrer Lebensfreude. Sie setzt außerdem die Tradition als Königin in ihrer schützenfestbegeisterten Familie fort. Hier abstimmen.

Ricarda Schulte – St. Hubertus Bremke

Kandidatin zur Wahl der WP-Königin 2022: Ricarda Schulte (links) Foto: Privat / WP

Ihr Königinnenkleid ist vor allem wegen des vielen Glitzers in Erinnerung geblieben, mit dem sie die Schützenhalle in Bremke zum Strahlen brachte. Ricarda Schulte regiert an der Seite ihres Mannes Sebastian Schulte-Fecks die Bremker Schützen und ist außerdem noch Gemeindekönigin. Sie liebt es zu feiern und hält dabei auch manchmal gerne länger durch als ihr König und Ehemann Sebastian. Hier abstimmen.

Theresa Hamm - Schützenbruderschaft St. Sebastian Grafschaft

Auch für Theresa Hamm kam die Regentschaft

Kandidatin zur Wahl der WP-Königin 2022: Theresa Hamm Foto: Privat

überraschend. Ihr Freund und König Maximilian Didam hatte nämlich eigentlich geplant nur „ganz locker“ zu schießen. Obwohl daraus nichts wurde freute sich die 23-Jährige mit ihrem Freund und nahm die Königinnenwürde stolz entgegen. Es waren besonders ihr großartiger Hofstaat und der Schützenverein, die das Fest für das Königspaar unvergesslich gemacht haben. Hier abstimmen.







Nadine Trompetter – St.-Nikolaus-Schützenbruderschaft Freienohl

Kandidatin zur Wahl der WP-Königin 2022: Nadine Trompetter Foto: Privat / WP

Nadine Trompetter lebt für das Schützenfest. Sie ist seit ihrer Kindheit Mitglied im Tambourcorps Freienohl und nimmt seitdem begeistert an dem Fest teil. Die Königsehre kam ihr allerdings eher spontan entgegen. Ihrem Mann und König Dominik Schwefer gab sie nämlich erst während des Vogelschießens mit einem einfachen „Mach“ ihre Einverständnis, dass er schießen darf. Sie sorgte für eine ausgelassene Stimmung und behält vor allem die Mottoparty des Tambourcorps am Montagmittag und die lange Partynacht im Freienohler Beiratszimmer in Erinnerung, nach der sie am nächsten Tag noch vergeblich nach ihrer Stimme suchen musste. Hier abstimmen.

Anja Brieden – Schützengemeinschaft Meschede-Nord

Kandidatin zur Wahl der WP-Königin 2022: Anja Brieden Foto: Privat / WP

Sie bringt einfach alles mit, was eine echte Königin braucht. Anja Brieden regiert an der Seite ihres Ehemannes Markus Brieden über die Schützengemeinschaft Meschede-Nord. Ihre Freunde und Bekannten würden sie als eine liebe und aufgeweckte Person beschreiben, die immer für gute Stimmung sorgt. In diesem Jahr hat sie dann endlich „Ja“ zur Königsehre gesagt. Besondere Momente waren für sie der Königstanz im Zelt und das Ständchen, bei dem der „Boden gebebt hat“. Hier abstimmen.

>>> Der weitere Ablauf

Und so geht es weiter: Jede Finalistin startet erneut mit null Stimmen. Im Finale wird per Angabe der persönlichen E-Mail-Adresse abgestimmt. Je E-Mail-Adresse kann nur einmal abgestimmt werden, nicht mehr einmal täglich. Die Ergebnisse werden nicht mehr live angezeigt.

Die Finalstimmen werden nach Ende der Abstimmung am 12. Oktober 2022 manuell geprüft und kontrolliert. Zusätzlich wird die Publikumswahl durch ein Juryvotum ergänzt, wobei sich das Endergebnis zu 75 Prozent aus der Platzierung in der Publikumswahl und zu 25 Prozent aus dem Juryvotum zusammensetzt.

Am 14. Oktober 2022 wird die Endplatzierung in dieser Zeitung veröffentlicht. Anschließend werden auch auf den Wettbewerbsseiten der Regionalwettbewerbe die Endplatzierungen freigeschaltet: Somit stehen am 14. Oktober 2022 die WP-Königinnen aus den sieben Regionen fest und werden in der Zeitung sowie online bekanntgegeben.

146 Königinnen haben in diesem Jubiläumsjahr an der WP-Königin teilgenommen - davon 22 aus dem Raum Meschede. Mehr als 175.000 Besucherinnen und Besucher haben sich in der Qualifikationsphase auf der Website über die Königinnen informiert und bei der Wahl teilgenommen. Insgesamt gingen über 275.000 Stimmen in der Qualifikationsphase über alle sieben Regionen hinweg ein - davon 46.544 aus dem Raum Meschede.

Weitere Informationen auf: www.wp-koenigin.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland