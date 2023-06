Wirtschaft Werben um Jugendliche: Geschenke an Schulen in Meschede

Meschede. Sie sollen Meschede in guter Erinnerung behalten: 350 Pakete sind an Schulen verteilt worden. Über die Aktion von IMW und Wirtschaftsförderung.

Die Interessengemeinschaft Mescheder Wirtschaft - kurz IMW - und die Mescheder Wirtschaftsförderung gratulieren mit der zweiten Auflage des StartbahnMES-Paketes den Abschlussschülern und -schülerinnen der Haupt- und Realschulen sowie den Fachklassen des Berufskollegs. Die Pakete zielen darauf ab, die jungen Menschen emotional an ihre Heimat zu binden und deren Attraktivität aufzuzeigen.

350 Pakete überreicht

Überreicht wurden dieses Jahr vom IMW-Vorstand sowie dem Team des Stadtmarketings und der Wirtschaftsförderung knapp 350 StartbahnMES-Pakete mit kleinen Präsenten von lokalen Unternehmen sowie Informationen zum Standort. „Wir freuen uns nach den positiven Rückmeldungen der Schüler, Eltern und Schulen im letzten Jahr mit den StartbahnMES-Paketen allen Schulabgängern im Mescheder Stadtgebiet eine Wertschätzung zukommen zu lassen und gemeinsam zu gratulieren“, berichtet Wirtschaftsförderin Christina Wolff. „Die Schulen und Unternehmen haben unsere Idee von Beginn an unterstützt und die Idee mit entwickelt“, ergänzt sie.

Der Begriff Startbahn wurde bewusst gewählt, da die jungen Menschen sich mit ihrem ersten Abschluss auf der Startbahn zu ihrem weiteren Berufsleben befinden. Der Zusatz des alten Nummernschildkürzels „MES“ bildet den Brückenschlag zum Wirtschaftsstandort Meschede. Das Paket ist bestückt mit Produkten der IMW-Mitglieder, des Stadtmarketings und lokaler Unternehmen und Institutionen. Es präsentiert auf anschauliche Weise, wie vielseitig, innovativ und heimatverbunden die Mescheder Wirtschaft ist.

Ausbildungsplätze

In diesem Jahr beteiligten sich insgesamt 18 Unternehmen und Institutionen. „Der Inhalt der Startbahn-Pakete zeigt den jungen Menschen die attraktiven Arbeitgeber und verschiedenen Berufsmöglichkeiten in der Region“, erklärt Frank Hohmann, Vorsitzender der IMW. „Ihre Berufs-Startbahn beginnt mit dem Schulabschluss. Daher sehen wir die Pakete als sinnvolle Ergänzung der BerufsInfoBörse und der weiteren Fachkräfteprojekte. Und für die Wirtschaft vor Ort sind die Abschlussschüler und -schülerinnen der Haupt- und Realschulen sehr wichtig, da viele Unternehmen attraktive Ausbildungsplätze zu vergeben haben“, berichtet er.

Beteiligt haben sich folgende Insitutionen und Unternehmen: Bezirksregierung Arnsberg, Brauerei Veltins, Bundeswehr Arnsberg, Fachhochschule Südwestfalen, Fitness heruM Galerie GmbH, Gemeinschaftspraxis Dres. Tim Felix Noeke, IHK Arnsberg Hellweg-Sauerland, ITH GmbH Co. KG, Klinikum Hochsauerland, Landesbetrieb Straßenbau NRW, M. Busch GmbH Co. KG, Optik Kordel, Sparkasse, Stadtmarketing Meschede, Steuerkanzlei Hegener, Volksbank und Werner Langer GmbH Co. KG.

