Jessica Kloske ist 22 Jahre alt und träumt davon, sich im Schmallenberger Sauerland als Yogalehrerin selbstständig zu machen. Derzeit geht sie ihrem Studium in Köln nach und pendelt daher zwischen Köln und ihrem Elternhaus in Werpe. Für ihre Zukunft hat Jessica viel geplant und freut sich darauf die Menschen in ihrer Heimat für Yoga zu begeistern.

Was führt Sie nach Schmallenberg?

Jessica Kloske: Geboren wurde ich in Bad Fredeburg, in Werpe bin ich aufgewachsen und in Bad Fredeburg und Bestwig bin ich zur Schule gegangen. Auch meine Familie ist im Sauerland tief verwurzelt, meine Mutter stammt aus Velmede und mein Vater ist gebürtiger Werper. Als Familie wohnen wir im Elternhaus meines Vaters, da er den Familienbetrieb meines Opas weiterführt.

Leben Sie aktuell in Schmallenberg?

Jain, seit zweieinhalb Jahren pendel ich zwischen Köln und Werpe. Für mein Studium „Medical Sports and Health Management“ bin ich damals nach Köln gezogen. Ich lebe sehr gerne in Köln, komme jedoch genauso gerne nach Hause.

Wollen Sie wieder komplett zurück ins Sauerland?

Irgendwann möchte ich sehr gerne zurückkommen, aber derzeit ist es leider noch nicht möglich. Aktuell mache ich neben meinem Studium eine zusätzliche Ausbildung zur Yogalehrerin und zur Stressmanagement-Trainerin, diese werde ich erst nächstes Jahr abschließen, bis dahin arbeite ich in dem Yogastudio weiter im Bereich Social Media Marketing.

Können Sie sich vorstellen als Yogalehrerin in Schmallenberg zu arbeiten?

Definitiv. Im Moment habe ich die Möglichkeit einmal im Monat einen Yogakurs in Auras Kursstudio in Fleckenberg geben zu können. Bei diesem Kurs ist jeder herzlich willkommen, vom Anfänger bis zum Profi. Des Weiteren werde ich im Activ Sports ab und an Workshops anbieten. Was mich wirklich sehr freut, ist die Unterstützung meiner Eltern. Bei uns Zuhause habe ich jetzt meinen eigenen Yogaraum zur Verfügung gestellt bekommen, um dort ab Mai Kurse anzubieten.

Kommen solche Angebote gut bei den Schmallenbergern an?

Vor kurzem habe ich über Instagram, Facebook und WhatsApp einen Aufruf gestartet, dass ich Teilnehmer suche, die an einer Studie für meine Bachelorarbeit teilnehmen möchten. Darin geht es darum, ob sich Yoga positiv auf Stress auswirkt. Ich war positiv überrascht, wie viele Personen sich bei mir gemeldet haben. Allgemein erreichen mich oft Nachrichten über Facebook oder Instagram zu meinem Kurs-Angebot. Ich glaube das Thema Entspannung wird in der heutigen schnelllebigen Zeit immer wichtiger.

Was würden Sie sich für Schmallenberg wünschen?

Ich würde mir wünschen, dass Schmallenberg für junge Personen attraktiv bleibt oder sogar noch etwas attraktiver wird. Wenn ich als Yogalehrerin meinen Teil dazu beitragen könnte, würde ich mich sehr freuen. Dabei denke ich, dass es wirklich wichtig ist, offen für neue Dinge zu sein. Vielleicht auch gerade im spirituellen Bereich. Oft lächeln die Menschen nur wenn ich erzähle was ich mache oder welche Kurse ich anbiete – nach dem Kurs sind sie dann ganz überrascht.

Was bedeutet Heimat für Sie?

Heimat bedeutet für mich nach Hause zu meiner Familie zu kommen, in Köln fühle ich mich zwar auch sehr wohl, aber Köln würde ich nie als meine Heimat bezeichnen. Das Sauerland ist definitiv der Ort, wo ich mich heimisch fühle. Außerdem liebe ich es, Sport in unserer schönen Natur zu machen.