Beim Westfälischen Gastronomie-Service in Bad Fredeburg (WGS) wurde eingebrochen.

Blaulicht Westfälischer Gastronomie-Service: Einbruch in Bad Fredeburg

Bad Fredeburg. In der Nacht von Montag auf Dienstag verschafften sich Unbefugte Zugang. Wie ihnen das gelungen ist, ist noch unklar.

In der Nacht von Montag auf Dienstag verschafften sich Unbefugte Zutritt zu einem Gastronomieunternehmen im Ulmenweg. Im Inneren durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen.

Bei dem Einbruch entwendeten die Unbekannten einen niedrigen vierstelligen Betrag. Wie die Täter in das Gebäude gekommen sind ist bislang noch unklar. Hinweise richten Zeugen bitte an die Polizeiwache in Schmallenberg unter der 02974 / 96940 3811.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland