Westfalenpost Schmallenberg: Wechsel in der Lokalredaktion

Wechsel in der WP-Lokalredaktion in Schmallenberg: Alexander Lange kehrt in die Warsteiner Heimat zurück, Leandra Stampoulis kommt aus Hagen.

Schmallenberg. Alexander Lange geht, Leandra Stampoulis kommt. Ein Interview über Beweggründe, Vorfreuden, Themen, Schützenfeste und neue Gesichter.

Ein neuer Name, ein neues Gesicht berichtet bereits seit einigen Wochen über die spannenden Themen des Schmallenberger Sauerlands: Leandra Stampoulis. Denn in der Schmallenberger Lokalredaktion steht zum 1. Oktober ein Wechsel an. Alexander Lange zieht es zurück in die Heimat, Leandra Stampoulis wechselt aus der Stadt aufs Land, kommt aus Hagen nach Schmallenberg. Eine Hagenerin in Schmallenberg? Das ist nicht allzu lange her, auch Laura Handke, Vor-Vorgängerin, ging den gleichen Weg.

Ein Stadtkind zieht ins Grün. Willkommen im Land der tausend Berge, Leandra. Freust du dich?

Leandra Stampoulis: Es wird schon eine große Umstellung für mich sein. Hagen ist nicht die schönste Stadt auf Erden, aber meine Heimat. Dort sind Freunde und Familie. Ich bin aber gespannt, wie es ist, auf dem Land zu leben. Hier treffe ich auf neue Leute und andere Themen, da freue ich mich sehr drauf.

Knapp 1,5 Jahre warst du jetzt hier, Alex. Jetzt bist du schon wieder weg. Wie kommt es zum Schritt? Und ist es dir schwergefallen?

Alexander Lange: Wenn man seinen Beruf vor der Haustür ausüben kann, ist das eine tolle Chance. Die wollte ich nicht verstreichen lassen. Ich bin Ur-Warsteiner, kenne die Leute und Vereine. Dort zu arbeiten hat ein bisschen Heimspiel-Charakter, mir liegt viel an meiner Heimat. Aber ja, schwergefallen ist es mir schon. Weil ich mich in Schmallenberg echt wohlgefühlt habe. Hier Zeitung „zu machen“ macht Spaß. Tolle Geschichten, herzliche Menschen, auch mal den einen oder anderen Aufreger. So muss das sein.

Leandra, wie gut kennst du schon Schmallenberg, was erhoffst du dir?

Leandra Stampoulis: Mein erster Besuch in Schmallenberg war am Tag des Hochwassers, kein guter Tag für einen ersten Eindruck. In den darauffolgenden Wochen habe ich gemerkt, dass die Menschen hier viele Ideen und einen absolut starken Tatendrang haben, das finde ich toll. Ich erhoffe mir hier schnell Anschluss zu finden, um den Bürgern und ihren Geschichten ganz nah zu sein.

Vorher kanntest du Schmallenberg auch kaum, Alex. In deiner Zeit hast du Stadt und Leute gut kennengelernt. Was muss ich unbedingt wissen?

Alexander Lange: Das Stadtgebiet ist riesig. Und Handyempfang hat man nicht überall (lacht). Aber so oft habe ich Freunden Fotos von grünen Wiesen und Panoramablicken geschickt und „Mein heutiger Arbeitsplatz“ drunter geschrieben. Hier lässt es sich aushalten. Ich bin riesiger Sauerland-Fan, ich hoffe, du wirst das auch.

Aber gemeine Frage an dich, Leandra: Was kann Hagen besser als Schmallenberg, aber was kann Schmallenberg aber auch besser als Hagen aus deiner bisherigen Sicht?

Leandra Stampoulis: Naja, Hagen ist an vielen Ecken nicht besonders schön, manchmal kommt es mir so vor, als würde Hagen schlafen. Ich glaube, da ist Schmallenberg besser drin, Müll auf der Straße ist hier wirklich sehr selten, die Menschen passen auf ihre Stadt auf und sind umtriebig. Was kann Hagen besser? Auf dem ersten Blick habe ich dort abends mehr Möglichkeiten auszugehen. Wobei ich das Nachtleben in Schmallenberg noch gar nicht kenne, vielleicht steppt hier ja auch richtig der Bär! (lacht)

Erzähl den Lesern von dir: Wie tickst du so? Was sind deine Hobbys? Was sind die Themen, auf die du dich am meisten freust?

Leandra Stampoulis: Ich bin ein sehr offener, neugieriger und kommunikativer Mensch. Am meisten freue ich mich auf Themen, die nah an den Menschen sind. Sei es zum Beispiel das geplante Gewerbegebiet am Donscheid, da nehme ich mir auch gerne ausgiebig Zeit, den besorgten Bürgern zuzuhören. In meiner Freizeit laufe ich sehr gerne, hier finde ich bestimmt schöne Strecken. Außerdem spiele ich seit meinem sechsten Lebensjahr Theater und besuche auch gerne Musicals oder schaue mir Opern an.

Aber Alex, du kommst doch bestimmt noch einmal zurück nach Schmallenberg, oder? Wenn auch nicht mit Stift und Zettel.

Alexander Lange: Definitiv. Mit dem Mountainbike oder den Wanderschuhen, vielleicht auch mit dem Reisekoffer für ein Wochenende. Und bei meinem Start hier habe ich ja geschrieben, dass ich mit den Schmallenbergern gerne mal Schützenfest feiern will. Dabei bleibe ich (lacht).

Steckbriefe:

Leandra Stampoulis ist 24 Jahre alt, geboren in Hagen, hat Journalismus und PR in Gelsenkirchen studiert und wohnt seit wenigen Tagen in der Schmallenberger Kernstadt.

Alexander Lange ist 28 Jahre alt, stammt gebürtig aus Warstein, wo er nun auch zukünftig für die Lokalzeitung arbeiten wird.

