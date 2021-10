Westfeld: Warum vier Sauerländer in Ghana helfen wollen

Westfeld. Für den Westfelder Josef Schulte ist der Ruhestand kein Grund, sich zurückzulehnen. Im Gegenteil! Jetzt fliegt er nach Ghana, um dort zu helfen.

Josef Schulte sitzt in seinem Büro, er ist selbstständiger Fliesenlegermeister und zieht sich jetzt im Alter immer mehr in den Ruhestand zurück. Aber nicht so ganz, denn er hat noch große Pläne: „Vor einigen Jahren habe ich mit einem Freund zusammen darüber philosophiert, was man so als Rentner einmal machen könnte. Uns war klar: Wir wollen helfen“, sagt er.

„Das war ja kein Urlaub, wir mussten ja auch fertig werden“

So kam es, dass Josef Schulte 2018 und 2019 zusammen mit seinem Freund, Albin Hennecke aus Eslohe, ebenfalls Fliesenleger, in Eritrea in Ostafrika beim Aufbau einer Mutter-Kind-Klinik aushalf. Jeweils für zwei Wochen flogen sie dorthin und arbeiteten jeden Tag auf der Baustelle: „Wir haben uns dort sonst nichts angeschaut. Das war ja kein Urlaub, wir mussten ja auch fertig werden“, sagt er und lächelt.

Denn es ist klar: Das Helfen macht Josef Schulte Spaß. Vor Ort sei ihm bewusst geworden, wie glücklich und froh die Einheimischen über die Hilfe der Deutschen Fliesenleger sind. Der Bau der Klinik war abgeschlossen, aber er wollte gern weiterhelfen. „Mir und meiner Familie geht es hier in Deutschland sehr gut. Wenn man mal in anderen Ländern schaut, wird klar, dass Hilfe gebraucht wird.“

Doch Josef Schulte und sein Kollege haben noch nicht genug geholfen und hielten Ausschau nach neuen Projekten: „Ich habe irgendwann im Fernsehen einen Beitrag über einen Notstromaggregat gesehen, das wurde hier in Deutschland hergestellt und dann nach Ghana geschickt. Dort wird zurzeit ein neues Krankenhaus gebaut.“ Das neue Projekt war gefunden. Der zuständige Arzt ist Dr. Samuel Okae. Er kommt ursprünglich aus Ghana. Er hat in Deutschland studiert und arbeitet im Moment noch in der Paracelsusklinik in Hemer als Oberarzt.

„Herr Okae baut seit gut zehn Jahren an einem Krankenhaus in der Hauptstadt Accra. Große Teile seines Verdienst fließen dort hinein. In dem Krankenhaus sollen Kinder unentgeltlich behandelt werden“, erzählt Josef Schulte. Okae nennt es das Prinzip der „Solidaritätsmedizin“, denn Gewinnerzielung ist nicht das Ziel. Das Projekt finanziert sich aus Geld- und Sachspenden und läuft über den eigens gegründeten Verein „Krankenhaus in Ghana“.

Große Hilfsbereitschaft

Auch Josef Schulte begann, Spenden für das Projekt zu sammeln: „Ich habe mal hier und dort bei heimischen Betrieben in Schmallenberg nachgefragt und überall war man sofort dabei.“ Ob es eine Maschine war, 1000 Meter Kabel oder Fliesen, die beigesteuert wurden, die Helfer waren direkt begeistert. „Hier spürt man eine große Hilfsbereitschaft“, sagt Josef Schulte.

Der Westfelder fliegt diesmal mit drei weiteren Helfern am 30. Oktober nach Ghana, um im neuen Krankenhaus Treppenhäuser, Bäder und OP-Räume fertigzustellen. „Ich habe die drei gefragt und sie waren direkt dabei. Obwohl wir Impfungen, Flugtickets und Unterkunft selbst bezahlen müssen - sie haben nicht eine Minute gezögert.“ Diesmal sind sie 16 Tage vor Ort und wollen sich ein wenig die Hauptstadt ansehen, der Rest der Zeit wird gearbeitet. Denn für Schulte ist klar: „Die Menschen warten darauf, dass das Krankenhaus fertig wird.“ Auch danach will Schulte Ausschau halten nach neuen Projekten, denn der Westfelder hat eine Ader fürs Helfen.