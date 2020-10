Westfelder Asphalt Anton landet mit Alpaka-Song in Charts

Westfeld. Sein Ballermann-Lied „Borris, mein Alpaka“ kommt super an: Thomas Pape über die iTunes-Charts und Après-Ski-Pläne in nächster Zeit.

Ein Leben ohne Party? Für Thomas Pape aus Westfeld alias Asphalt Anton ist das undenkbar. Der Traum des singenden Straßenbauers ist schon lange der Ballermann. In der Schmallenberger und Winterberger Region ist er längst als Stimmungsrakete bekannt.

Vor wenigen Wochen hat Pape einen neuen Song herausgebracht: „Borris, mein Alpaka.“ Die Idee habe er schon lange gehabt. Ein Lied mit Ballermann-Ambitionen und lokalem Background: „Alpakas sind einfach geile Tiere und es gab noch kein Lied darüber. Also haben wir uns was überlegt und rausgekommen ist der neue Song.“

Fotoshooting auf Filuschs Alpakafarm in Kückelheim

Die passenden Fotos wurden auf Filuschs Alpakafarm in Kückelheim gemacht, seit dem 18. September ist das Lied auf sämtlichen Kanälen zu finden. Ein Video-Dreh soll noch folgen. Momentan ist Straßenbauer Pape noch auf vielen Gartenpartys oder in Partykellern unterwegs - coronabedingt, wie er selber sagt. Denn mit großen Konzerten sehe es schlecht aus aktuell. „Aber im kleinen Kreis kann man auch super Stimmung machen.“

Und auch wenn das Alpaka-Lied erst seit wenigen Tagen auf dem Markt ist, ist Pape schon längst aus dem Häuschen: „Das Lied kommt bei den Leuten mega an, alle feiern das.“ Es sei eine Mischung aus guter Melodie, lustigem Text und witzigen Tieren: „Alpakas liegen einfach total im Trend, jeder mag die.“ Zwischenzeitlich sei der Titel sogar unter den Top 10 der iTunes-Schlagercharts gewesen: „Der ist sofort eingeschlagen.“ Im Winterberger Muhve In präsentierte Pape Ende September das Alpaka-Lied und hofft jetzt auf weitere Partys: „Man muss natürlich abwarten, wie sich die Corona-Situation gerade jetzt in den Monaten entwickelt.“

Après-Ski in Winterberg

An sich sei das Winter-, insbesondere das Après-Ski-Geschäft aber schon ein wichtiges für ihn, sagt er: „Ich bin jemand, der einfach total gerne auf der Bühne steht und feiert. Aber ich schätze die Chancen gut ein, dass bald wieder was geht.“ Wahrscheinlich an der frischen Luft, aber in entsprechender Winterkleidung sei das ja kein Problem, so Pape.

Thomas Pape alias Asphalt Anton ist auch auf Facebook und Instagram vertreten. Fragen zum neuen Lied oder nach Merchandise-Artikeln beantwortet Pape über diese Kanäle.