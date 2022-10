Wetter im Hochsauerland: Erst Bodenfrost - dann freundlich

Meschede/Eslohe/Bestwig/Schmallenberg. Wind, Regen, Nebel, Sonne und Bodenfrost: In den nächsten Tagen ist im Hochsauerlandkreis fast alles im Programm. Die Wetter-Vorhersage.

Das Hochdruckgebiet „Timeo“ begleitet uns noch eine Weile und bringt vergleichsweise mildes und überwiegend freundliches Oktoberwetter nach Meschede, Eslohe, Bestwig und Schmallenberg. Zum Wochenende ziehen auch mal einige Wolkenfelder durch und kurze Schauer sind nicht ausgeschlossen, insgesamt bekommt aber auch die Sonne weiterhin ihre Chance.

Das Wetter für das Ruhrtal

Nach einem durchaus regenreichen und wechselhaften September hat sich die Wetterlage über Mitteleuropa mittlerweile etwas beruhigt. Hochdruckgebiete dehnen sich wieder weiter vom Mittelmeerraum nach Nordeuropa aus und die Tiefs werden dementsprechend ins Europäische Nordmeer und nach Skandinavien abgedrängt. Die milde Südströmung, die den Mittwoch beherrschte, wird zum Donnerstag allerdings wieder etwas eingebremst.

Mit viel Wind, aber wenig Regen streift uns eine Wetterfront in der Nacht zu Donnerstag, die tagsüber allerdings kaum noch spürbar ist. Letzte kompaktere Wolken lösen sich im Laufe des Vormittags auf und dann ist es ein insgesamt wieder sehr freundlicher, teilweise sogar sonniger Herbsttag. Da der Wind von Süd mehr auf westliche Richtungen gedreht hat, werden allerdings nicht mehr die Werte von knapp über 20 Grad wie noch am Mittwoch erreicht. Meist ist bei 17 oder 18 Grad Schluss. Für die Jahreszeit sind dies aber immer noch sehr ordentliche Temperaturen.

Nach einer recht frischen Nacht zum Freitag mit örtlichem Bodenfrost ändert sich tagsüber nicht allzu viel. Wenn sich einzelne Nebelfelder aufgelöst haben, ist es weitgehend freundlich und trocken bei ähnlichen Temperaturen wie am Donnerstag. In der Nacht zu Samstag zieht dann neuerlich ein Wolkenband über die Region hinweg, einzelne Schauer sind bis in den Samstag hinein möglich. Die Mengen bleiben aber gering. Später zeigt sich auch wieder häufiger die Sonne und für den Sonntag sieht es sehr ähnlich aus.

Das Wetter im Schmallenberger Sauerland

Für einige von uns mögen die sonnigen Tage im Oktober zu den schönsten Tagen im gesamten Jahr gehören. Der Grund hierfür ist die Luft, welche nicht mehr so warm oder sogar heiß wie im Hochsommer ist und zudem die Farben die Natur anbietet. So sind die Wiesen mittlerweile wieder überall grün geworden und die Bäume zeigen sich zumindest teilweise bereits in bunten Farben.

Am Donnerstag und Freitag erstrahlt die Natur rund um Schmallenberg und Eslohe eben genau in diesem Kontrast zwischen blauem Himmel, grünen Wiesen und buntem Laub, denn das Hochdruckgebiet „Timeo“ kann sich nach einer kurzen Schwächephase in der Nacht zu Donnerstag wieder verstärken und hält weitere Wolkenpakete fern. Einige Tallagen müssen lediglich in den Vormittagsstunden mit Nebelfeldern kämpfen, die sich dann aber doch recht zügig auflösen und der Sonne Platz machen. Die Nachmittage sind jeweils freundlich mit einigen lockeren Wolkenfeldern, teilweise sogar richtig sonnig. Bei Temperaturen um 17 Grad an der Lenne und etwa 13 Grad am Rothaarkamm kann man die Jacke durchaus mal öffnen oder sogar ablegen.

Zum Wochenende wird es wieder etwas wechselhafter, der Wind legt zeitweise zu und besonders am Samstag muss auch mit dem ein oder anderen kurzen Schauer gerechnet werden. Viel wird dies aber nicht sein und wenn der Schauer durchgezogen ist, sollte sich auch die Sonne schnell wieder zeigen. Die Temperaturen gehen ein wenig zurück, bleiben aber mit 12 bis 16 Grad auf einem ordentlichen Niveau für diese Jahreszeit.

Trend für die nächste Woche

Eine grundlegende Änderung der Großwetterlage ist auch für den Start in die neue Woche noch nicht zu erkennen. So versuchen zwar immer wieder Tiefdruckgebiete vom Atlantik bis zu uns vorzudringen, sie schaffen dies aber nur sehr abgeschwächt mit einigen Wolkenfeldern und höchstens kurzen Schauern. So dürfte sich die Sonne ab Montag täglich weiterhin für einige Stunden durchsetzen und die Temperaturen auf Werte meist zwischen 12 und 18 Grad in die Höhe treiben.

Die Temperaturen in den Nächten hängen letztlich von der Bewölkung ab. Ist diese mal etwas umfangreicher sind die Frühstunden mit Werten um 10 Grad verhältnismäßig mild, wenn sich allerdings einige sternenklare Stunden am Stück ergeben, kann es vor allem in den Tälern durchaus Bodenfrost geben.

