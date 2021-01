Wetter im Hochsauerland: Neues Tief mit Schneefällen kommt

Meschede/Hochsauerlandkreis Es wird kälter: In der Nacht von Neujahr auf Samstag sinken die Temperaturen im Hochsauerlandkreis, so Wetterexperte Julian Pape.

Die letzten Reste des schwächer werdenden Tiefs "Julia" lösen sich aktuell über dem Hochsauerlandkreis auf und bringen noch einige letzte Flocken. Das sagt der heimische Wetterexperte Julian Pape. Bis zum Samstag kann sich dann kurzzeitig ein Zwischenhoch durchsetzen. Bereits am Sonntag macht sich dann aus Osten aber ein neues Tief mit leichten Schneefällen bemerkbar.

An Neujahr erwartet Julian Pape vor allem an den Bergen noch etwas Schnee. Die Temperaturen im Hochsauerlandkreis liegen zwischen -2 bis 4 Grad.

An Neujahr hat der Tag meist mit vielen Wolken begonnen. Vor allem entlang des Rothaarkammes fällt noch ein wenig Neuschnee. Im Norden bleibt es dagegen meist trocken, nur vereinzelt ist hier noch etwas Sprühregen möglich. Die Temperaturen schwanken in den Hochlagen um -2 Grad, die Täler bleiben noch im frostfreien Bereich zwischen 1 und 4 Grad.

In der Nacht zu Samstag wird es meist trocken sein und einige Auflockerungen geben. Die Temperaturen sinken in höheren Lagen auf -2 bis -4 Grad. Im Tal schwanken die Werte um den Gefrierpunkt. Bei Aufklaren ist auch hier mit Frost zu rechnen.

Meist trocken am Samstag

Am Samstag überwiegen weiterhin die Wolken. Allerdings bringen diese nur sehr vereinzelt ein wenig Schneegriesel. Meist ist es daher trocken und vor allem im nördlichen Sauerland setzt sich teilweise auch die Sonne durch. Die Temperaturen ändern sich im Vergleich zu den Vortagen nur wenig. Sie erreichen in Hochlagen um minus 2 und im Tal bis zu 4 Grad.

In der Nacht zu Sonntag wird es zunächst teils klar und frostig sein. Gegen Morgen kommen aus Osten dichtere Wolken und etwas Schnee ist möglich.

Am Sonntag beginnt der Tag nach einer überall frostigen Nacht noch verbreitet trocken. Am Vormittag breiten sich aber aus Osten dichtere Wolken über die Region aus und im Laufe des Nachmittags beginnt es von Hessen her leicht zu schneien. Bei einem etwas auffrischenden Wind werden zwischen -4 Grad am Kahlen Asten und 2 Grad rund um Menden gemessen.

In der Nacht zu Montag rechnet Julian Pape zeitweise mit leichtem Schneefall bis in die Tallagen. Die Temperaturen liegen dann zwischen 0 und minus 4 Grad.

