Wie der Auflauf von Winterberg auch in Meschede spürbar ist

Meschede Der Weg nach Winterberg führt meistens über Meschede: Deshalb hat es auch hier Folgen, wenn sich Tausende auf den Weg machen.

Die Scharen von Tagestouristen, die während der Feiertage und am Wochenende nach Winterberg aufgebrochen waren, haben auch für zeitweilige Aufläufe von Menschen in Meschede gesorgt. Am Bahnhof in der Le-Puy-Straße entstanden dabei Ansammlungen: Zum einen, weil Passagiere umstiegen und auf den nächsten Zug warteten, zum anderen, weil sie sich im McDonald's mit Abendessen eindeckten.

Am Sonntag gegen 18 Uhr wurde sogar die Polizei alarmiert. Die Beamten rückten aus. Feststellungen konnten sie laut Protokoll aber keine mehr machen: Offenbar war bereits der nächste Zug eingetroffen und die Menschen waren eingestiegen und abgefahren. "Keine Auffälligkeiten mehr", hieß es deshalb.

Verwarnungsgelder verhängt

Dagegen hatte die Polizei am Samstag durchaus Probleme mit Rückreisenden per Pkw im heimischen Stadtgebiet: Es kam zu kilometerlangen Staus rund um Remblinghausen und Löttmaringhausen. Weil einige Pkw-Fahrer daraufhin Verbotsschilder ignorierten (Anwohner frei / Nur für Forstwirtschaft), schritt die Polizei ein und verhängte Verwarnungsgelder, wie die Pressestelle in Meschede mitteilte.