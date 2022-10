Wie der Föhn für milde Herbsttage im Hochsauerland sorgt

Meschede/Eslohe/Bestwig/Schmallenberg. Insbesondere im Schmallenberger Sauerland sind Temperaturen um die 20 Grad möglich. Wie es zu dem sonnigen Herbst im HSK kommt - die Vorhersage.

Die goldenen Oktobertage in Meschede, Eslohe, Bestwig und Schmallenberg gehen nun allmählich in eine wieder wechselhaftere und trübe Zeit über. So halten sich von Donnerstag bis zum Sonntag meist dichtere Wolken über dem Ruhrtal und im Schmallenberger Sauerland. Die Sonne hat es eher schwer, ab und an kann es ein wenig regnen und der Wind ist teilweise mit stürmischen Böen unterwegs.

Das Wetter für das Ruhrtal

Nachdem der September durch doch eher windige und regnerische Wochen beendet worden war, konnte der Oktober zuletzt doch einiges wieder wettmachen. Letztlich war es aber ein Zusammenspiel aus beiden Witterungsphasen, die die Natur aktuell in den buntesten Farben erstrahlen lässt. Fast schon vergessen ist, dass Wiesen und Wälder noch Anfang September mehr oder weniger braun waren. Durch mehr als 100 Liter Regen ergrünte die Natur in einer solchen Form, wie man es sonst nur aus dem Frühling kennt. Zusammen mit dem blauen Himmel und den bunten Farben des Herbstes waren die letzten zehn Tage doch mehr als angenehm.

Nun allerdings gehen wir wieder in eine trübere Herbstphase über, wenn sie auch nicht den großen Regen bringen wird. So beginnt der Donnerstag hier und da noch mit einigen Sonnenstrahlen bevor dichte Wolkenfelder vor die Sonne ziehen und hier und da auch mal ein Tropfen Regen bringen wird. Viel es aber nicht sein und am Nachmittag scheint die Sonne sogar nochmal durch die Wolken hindurch.

Zum Freitag frischt der Wind deutlich auf, denn das steuernde Tiefdruckgebiet nähert sich und es zieht mal etwas häufiger leichter bis mäßiger Regen über die Region hinweg. Zwischendurch ergeben sich aber auch trockene Phasen mit ein wenig Sonnenschein. Am Wochenende selbst ändert sich gar nicht mal so viel. So bleiben die Temperaturen mit Höchstwerten von etwa 15 Grad konstant, die Nächte sind frei von Bodenfrost und bei vielen Wolken und etwas Sonne kann es ein wenig regnen.

Das Wetter im Schmallenberger Sauerland

Schaut man mal in die Wetterstatistik der vergangenen Jahre, so ist Mitte Oktober von fast noch spätsommerlichen Temperaturen bis hin zu einem ersten Besuch des Winters nahezu alles möglich. Die eindeutig kältere Variante erlebten wir beispielsweise Mitte Oktober 2015, als bis in den tiefsten Lagen einige Zentimeter Neuschnee fielen. Häufig liegen wir um diese Jahreszeit aber auch unter einem kräftigen Hochdruckgebiet, welches gerade im Schmallenberger Sauerland mit Unterstützung von Föhneffekten auf der Nordseite des Rothaargebirges für sehr milde Herbsttage sorgt.

So sind durchaus nochmals um oder über 20 Grad möglich und in der kommenden Woche ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir solche Temperaturen wahrscheinlich das letzte Mal in diesem Jahr erleben. Zuvor geht es aber sehr gemäßigt weiter, die Sonne muss allerdings im Vergleich zu den vergangenen Tagen zurückstecken und die Wolkenanteile nehmen deutlich zu. Schon am Donnerstag ist es eher trüb mit nur kurzen freundlichen Phasen. Regen fällt allerdings kaum.

Etwas größer ist die Regenwahrscheinlichkeit dann am Freitag, an dem es überall mal ein wenig nass werden kann. Zwischendurch sind aber auch längere trockene Phasen mit freundlichen Momenten zu erwarten. Die Temperaturen ändern sich allerdings mit 11 Grad am Rothaarkamm und etwa 14 oder 15 Grad an der Lenne kaum. Auch am Wochenende liegen wir in einer westlichen bis südwestlichen Strömung mit Wolken, recht viel Wind und etwas Regen.

Trend für die nächste Woche

Wie bereits angedeutet verstärkt sich die südwestliche Luftströmung zum Beginn der neuen Woche nochmals deutlich und dreht teilweise sogar direkt auf Süd. Unterstützt durch Föhneffekte am Nordrand des Rothaargebirges sind von Montag bis Mittwoch möglicherweise zum letzten Mal in diesem Jahr Temperaturen um oder sogar etwas über 20 Grad möglich.

Da der Wind auch in den Nächten nicht einschläft, bleiben die Werte auch in der Dunkelheit sehr mild. Teilweise sinken sie nicht unter 15 Grad ab. Dazu wechseln sich Phasen mit etwas mehr Sonnenschein und dichtere Wolken ab, hin und wieder ist etwas Regen möglich, die Mengen bleiben allerdings weiterhin eher gering. Eine deutliche Abkühlung ist bis zum Ende der Woche möglich, allerdings noch nicht sicher.

