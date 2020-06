Wie der Schützenverein Bödefeld die Krise finanziell stemmt

Am Wochenende hätte Bödefeld Schützenfest gefeiert. Brudermeister Thomas Klauke erzählt, was er stattdessen macht und wie es dem Verein geht.

Bödefeld. Es hätte alles so schön sein können, wäre da nicht die Corona-Pandemie. In Bödefeld hätte man an diesem Wochenende Schützenfest gefeiert. Ein Interview mit Brudermeister Thomas Klauke.





Was vermissen Sie Besonders, wenn Sie an das ausgefallene Schützenfest denken?

Thomas Klauke: Am meisten werden mir die Gespräche mit den Schützenbrüdern, Bödefeldern und Gästen fehlen. Besonders die Gespräche mit den ehemaligen Bödefeldern werde ich vermissen. Es gibt eine Reihe von Bödefeldern die aus Heimat weggezogen sind und oft nur einmal im Jahr, häufig zum Schützenfest, wieder in Bödefeld zu Besuch sind. Leute die man sonst das ganze Jahr nicht sieht. Diese Treffen und Gespräche werden mir fehlen. Ebenso der Festumzug mit König, Königin und Hofstaat. Nicht zu vergessen die Festmusik und der Tanz.





Wie viel Geld fehlt Ihnen in diesem Jahr? Und was verursacht die größten Einnahmeausfälle (Ferienlager, Vermietungen, Schützenfest?)

Es fehlen natürlich die ganzen Schützenfesteinnahmen. Das ist schon eine unserer Haupteinnahmequellen. Aber auch die Ferienlager finden in diesem Jahr nicht statt. Normalerweise ist unsere Schützenhalle in den Sommermonaten komplett vermietet. Es gibt Ferienlager die seit Jahrzehnten nach Bödefeld kommen. Das Alles ist finanziell nicht zu unterschätzen. Trotzdem steht die St.Vitus-Schützenbruderschaft auch in der Corona-Krise ganz gut da. Wir haben in den letzten Jahren gut gewirtschaftet. Außerdem haben wir auch noch unsere PV-Anlage. Im Jahr 2009 habe wir das Dach der Schützenhalle mit einer großen Photovoltaik-Anlage (PV-Anlage) bestückt. Deren Erträge gibt es das ganze Jahr über und der Sonne ist Corona egal.





Das Virus lähmt zwar das öffentliche Leben, aber nicht das Schützenleben: Wie halten Sie Kontakt mit Ihren Mitgliedern und was planen Sie momentan?

Der Vorstand hat eine WhatsApp-Gruppe. Mit dem Smartphone kann man schon viel erreichen und regeln. Einmal haben wir uns vom Vorstand auch getroffen. Natürlich unter Einhaltung der Abstandsregeln. Dass die Ferienlager in diesem Jahr nicht stattfinden wollen wir ausnutzen, um die Toilettenanlagen in der Schützenhalle zu erneuern.





Können Sie sich vorstellen, zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr eine Alternativ-Veranstaltung zu organisieren?

Zum Schützenfest gibt es keine Alternative. Es wird auch schwierig was die Termine betrifft. Bis zum 31. August sind erst mal alle größeren Veranstaltungen abgesagt. Wer weiß was im September dann erlaubt ist? Am 11. bis 13. September findet, wenn es die Behörden zulassen, „Bödefeld delikat“ statt. Da will man auch keine Konkurrenzveranstaltung machen. Eventuell findet im späteren Herbst noch ein Waldfest an unserer Vogelstange statt. Waldfeste gab es in den letzten Jahren schon häufiger und sind ein schönes Fest für Alt und Jung in der Natur. Ursprünglich war für dieses Jahr aber kein Waldfest geplant. Aber ein Waldfest wäre noch im Bereich des Möglichen.





Wie verbringen Sie persönlich die Schützenfesttage?

Nun. Da ich in diesem Jahr am Schützenfestwochenende „frei“ habe werde ich mit meiner Frau rund um das schöne Bödefeld wandern gehen. Das macht man viel zu selten. Und abends nach dem Wandern werde ich ein kühles Bier trinken.





Ihr Lieblingsbrauch beim Schützenfest?

Ganz ehrlich, der große Zapfenstreich am Samstagabend. Da freue ich mich immer das ganze Jahr drauf. Das ist ein Programmpunkt für alle. Alle sind irgendwie daran beteiligt. Die Festmusik, der Spielmannszug Kirchrarbach und der Musikverein Züschen spielen zusammen. Die Bödefelder Feuerwehr kommt mit den Fackeln in die Halle und schafft eine besondere Atmosphäre. Die Schützenbrüder stehen still und das Publikum wird leise und lauscht den Klängen. Gänsehaut. Für Alt und Jung.

Infos zur Schützenbruderschaft

Die Schützenbruderschaft St. Vitus 1850 Bödefeld-Freiheit und -Land e.V wurde am 18. Mai 1850 gegründet.

Aktuell hat sie 505 Mitglieder.

Kontakt unter info@stvitus-boedefeld.de und www.stvitus-boedefeld.de

Das Königspaar heißt Willemein und Steven de Rudder.

