Wie die Stadtradeln-App Radfahren in Schmallenberg fördert

Es gibt in Schmallenberg viele landschaftlich schöne Strecken. Doch es geht beim Stadtradeln auch darum, das Fahrrad mehr in den Alltag einzubinden

Schmallenberg/Eslohe. Bei einer besonderen Aktion können Bürger aus Schmallenberg und Eslohe sich fürs Radfahren stark machen. Wie das geht erläutern Stadtvertreter.

Der Technische Beigeordnete von Schmallenberg, Andreas Dicke und der Bürgermeister von Eslohe, Stephan Kersting gaben im April 2023 den Startschuss zum ersten Stadtradeln in den Kommunen Schmallenberg und Eslohe. In der Zeit von Freitag, 11. August bis Donnerstag, 31. August, sind Kommunalpolitiker und Bürger dazu aufgerufen, viele Wege klimafreundlich mit dem Rad zu erledigen und dabei Kilometer für ihr Team, ihre Kommune und mehr Radförderung zu sammeln.

Das Fahrrad im Alltag mehr einbeziehen

Der Technische Beigeordneter von Schmallenberg Andreas Dicke: „In meiner Freizeit erkunde ich gerne mit meinem E-Bike die schöne Landschaft auch über das Stadtgebiet hinaus. Das Fahrrad in seinen Alltag mehr einzubeziehen finde ich wichtig und sinnvoll. Dies kann durch das Stadtradeln noch einmal bewusster gemacht werden. Ich freue mich daher über eine rege Teilnahme Aller.“

Bürgermeister Stephan Kersting aus der Gemeinde Eslohe: „In den letzten Jahren hat das Fahrradfahren im Sauerland durch die neu entstandene Infrastruktur (Sauerlandradring, Fledermaustunnel, Henne-Nordschleife, aber auch die neuen ‚normalen‘ Radwege, die von A nach B führen) einen enormen Aufwind erfahren. Auch ich bin gern mit dem Rad unterwegs und entdecke damit in der näheren und weiteren Umgebung ständig Neues.“

Mit der App die Strecken aufzeichnen

Mit der kostenfreien Stadtradeln-App können Teilnehmende die geradelten Strecken via GPS tracken und ihrem Team und ihrer Kommune gutschreiben. Ein weiterer Vorteil: Die so erhobenen Radverkehrsdaten werden durch das Klima-Bündnis, anonymisiert, wissenschaftlich ausgewertet und geben den Kommunen Auskunft über verkehrsplanerisch wichtige Fragen wie: Wo sind wann wie viele Radler unterwegs, wo gerät der Verkehrsfluss ins Stocken, wo sind Wartezeiten an Ampeln unverhältnismäßig lang? So ist ein möglichst bedarfsgenauer Ausbau der Radinfrastruktur möglich.

Während des Kampagnenzeitraums bieten die Stadt Schmallenberg und die Gemeinde Eslohe (Sauerland) zudem allen Bürgern die Meldeplattform „RADar!“ an. Mit diesem Tool haben Radelnde die Möglichkeit, via Internet (www.radar-online.net) oder über die Stadtradeln-App die Kommunalverwaltung auf störende und gefährliche Stellen im Radwegeverlauf aufmerksam zu machen. Dabei setzen sie einen Pin auf die digitale Straßenkarte, beschreiben die Gefahrenstelle, und der zuständige Fachbereich in der Verwaltung wird so automatisch informiert.

Anmeldungen zum Stadtradeln unter stadtradeln.de/schmallenberg oder stadtradeln.de/eslohe. Einzelpersonen können sich in den „Offenen-Teams –Schmallenberg bzw. Eslohe“ anmelden, Gruppen ab zwei Personen können auch eigene Teams bilden und Kilometer sammeln.

