Wie die Walburga-Hauptschule Meschede nach Bestwig umzieht

Meschede/Bestwig. Während ihrer Sanierung zieht die St.-Walburga-Hauptschule Meschede für zwei Jahre nach Bestwig. So läuft der Endspurt des Projektes.

Umzugskartons türmen sich auf den Fluren – noch ist viel Arbeit zu erledigen in den Räumlichkeiten des Franz-Hoffmeister-Schulzentrums in Bestwig. Einziehen wird dort zum Start ins neue Schuljahr am Montag, 7. August, die St.-Walburga-Hauptschule Meschede. 230 Schülerinnen und Schüler, die sonst am August-Macke-Schulzentrum am Schederweg in Meschede unterrichtet werden, sowie 23 Lehrerinnen und Lehrer führt der Schulweg dann künftig zum Osteingang des Bestwiger Schulzentrums. Für zwei Jahre hat die Stadt Meschede die Räumlichkeiten von der Gemeinde Bestwig angemietet.

18 Millionen Euro für die Sanierung

Schulleiterin Margot Freise mit gepackten Kisten. Foto: Stadt Meschede

Währenddessen wird im eigentlichen Zuhause der St.-Walburga-Hauptschule gebaut: Dort stehen schon die Container für die Sanierungsarbeiten bereit. Nach aktuellem Stand rechnet die Stadt mit Gesamtkosten in Höhe von 18 Millionen Euro. Nach Abschluss der Arbeiten ist die Schule dann nicht nur grundsaniert, sondern auch auf dem allerneuesten technischen Stand – zum Beispiel die Heizung und die Ausstattung der Fachräume betreffend. „In den Sommerferien 2025 wird die gesamte Schule wieder nach Meschede umziehen – und dort dann beste Bedingungen vorfinden“, betont Gisela Bartsch, Leiterin des Fachbereichs Generationen, Bildung, Freizeit.

Im angemieteten Schulgebäude in Bestwig sind ausreichend Klassenräume vorhanden. Genutzt werden können auch alle angrenzenden Fachräume für die Fächer Physik, Chemie und Biologie sowie die Turnhalle und ein Hauswirtschaftsraum. 2772 Quadratmeter stehen der Walburga-Hauptschule zur Verfügung. Es gibt einen eigenen Schulhof, die Lehrerinnen und Lehrer können einen eigenen Parkplatz nutzen. Selbst der Kiosk – betrieben wie bisher auch von der Schülergenossenschaft in Kooperation mit der Siedlungs- und Baugenossenschaft Meschede – wird am neuen Standort wieder in Betrieb genommen.

Bustouren koordiniert

Aktuell läuft der Umzug der Hauptschule ins Schulzentrum Bestwig auf Hochtouren. Am neuen Schulort ist alles bestens vorbereitet. Die Bustouren sind koordiniert: Vom Mescheder Busbahnhof aus fahren Buslinien – auf Wunsch der Schülerinnen und Schüler mit der Beschriftung „Schülerverkehr St. Walburga“ – nach Bestwig, weitere Linien bringen aus Richtung Ramsbeck und Nuttlar Kinder und Jugendliche zum neuen Standort. Die Busse halten direkt unterhalb des Schulzentrums an der Bushaltestelle an der Bundesstraße. „Über den Grabweg gelangen die Schülerinnen und Schüler in zwei Minuten zu Fuß zum Eingang Ost hinauf“, erklärt Sandra Fischer, bei der Gemeinde Bestwig zuständig für Schulen.

Eltern und Fünf- bis Zehntklässler sind informiert: „Die Eltern haben mit dem Zeugnis ein Beiblatt bekommen“, erläutert Schulleiterin Margot Freise. Damit alles reibungslos läuft, werden am ersten Schultag am Busbahnhof in Meschede zahlreiche Lehrerinnen und Lehrer vor Ort sein, um den Kindern und Jugendlichen bei Bedarf den Weg in die Busse zum Schulzentrum Bestwig zu zeigen.

Gisela Bartsch ist optimistisch: „Das neue Schuljahr für die Mescheder St.-Walburga-Hauptschule kann in Bestwig starten. Wir sind bestens vorbereitet.“

