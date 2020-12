Wie eine 80-Jährige in Eslohe die Corona-Zeit erlebt

Wie erlebt sie die Corona-Zeit? Mechtildis Reimer (80) ist pensionierte Lehrerin, Mutter von zwei Töchtern und sechsfache Großmutter. Sie lebt in Eslohe.

Mechtildis Reimer ist pensionierte Lehrerin, Mutter von zwei Töchtern und sechsfache Großmutter. Die 80-Jährige lebt in Eslohe. In unserem Corona-Tagebuch erzählt sie, wie sie die Corona-Krise erlebt.

"Zunächst hat sich für mich nicht viel verändert, denn ich lebe alleine im Haushalt und man kann ja noch einkaufen gehen. Beim ersten Lockdown haben wir alle miteinander telefoniert und geskypt. Ein kleiner Ersatz, aber im Sommer waren dann meine Töchter mit den Familien bei mir.

Ich bin froh, dass es meinen Kindern und Enkeln gut geht, zumal eine meiner Töchter in der Schweiz Pflegefachkraft ist. Alle Enkelkinder konnten seit den Sommerferien durchweg die Schule besuchen. Doch Weihnachten war ich alleine, das war natürlich nicht schön, ich werde meine Töchter und ihre Familien schon sehr vermissen.

Meine Tochter aus der Schweiz wollte jetzt einige Tage zu mir kommen, aber das geht nicht, weil die Schweiz ja auch ein Risikogebiet ist. Einige Freunde und Bekannte besuche ich schon oder lasse mich besuchen, aber unter Anwendung der Corona-Schutzmaßnahmen. Wer weiter weg ist, kann ja per Telefon erreicht werden.

Trotz allem fühle mich nicht einsam. Ich bin froh, dass ich in Eslohe wohne. Wenn man die Leute freundlich anspricht, helfen sie einem jederzeit. Das gilt aber nicht nur in Coronazeiten. Außerdem gehe ich gern und viel im Wald spazieren. Für die nächste Zeit wünsche ich mir, dass die Leute sich an die Vorschriften halten. Gewisse Kontakte kann man schlecht vermeiden, aber andere müssen nicht sein oder halt sehr eingeschränkt, das muss man akzeptieren."

