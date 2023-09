Wirtschaft Wie Elektro Kramer in Meschede sich um Auszubildende kümmert

Meschede. „Arbeitszeit ist Lebenszeit“ - das ist die Haltung bei Elektro Kramer in Meschede. Wie sich das Unternehmen intensiv um Auszubildende kümmert.

Das Miteinander wird bei der Anton und Hans Kramer GmbH in Meschede großgeschrieben: „Arbeitszeit ist Lebenszeit und genau deshalb ist es uns so wichtig, dass Sie sich bei uns wohlfühlen.“ Diese Aussage ist Anspruch und Herausforderung zugleich, denn schließlich muss sie im betrieblichen Alltag gelebt werden.

Mix an Aktivitäten

Nicht allein diese Haltung überzeugte die Jury bei der Auswahl zum Ausbildungsbetrieb des südwestfälischen Handwerks, sondern auch ein Mix an vielen Aktivitäten, um Auszubildende zu finden und zu binden. So freuten sich Thomas, Dominik und Elena Kramer sowie Peter Hobein – zuständig für die Azubibetreuung - über die Nominierungsurkunde in der Kategorie „Leistungen und Erfolge“.

Der 1955 in Meschede gegründete Fachbetrieb für alle Fragen rund um Elektroinstallation, Strom, Licht und moderne Smart Home Techniken ist seit Jahrzehnten ein erfolgreicher Ausbildungsbetrieb mit einer hohen Bestehensquote und regelmäßig besten Prüfungsteilnehmern. 30 Mitarbeiter und derzeit zehn Auszubildende, davon drei im ersten Lehrjahr, gehören zum Team. Für das kommende Jahr sind bereits drei Ausbildungsplätze vergeben.

Kontakt wird gehalten

Bis zum Ausbildungsstart 2024 hält Familie Kramer den Kontakt mit den künftigen Lehrlingen. „Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, wirklich viel auszubilden. Das ist Zukunftssicherung“, unterstreicht Thomas Kramer. Entsprechend vielfältig sind die Leistungen, die geboten werden: Das fängt an bei Visitenkarten und Firmenhandys für die Azubis an – „damit fühlen sie sich bestätigt“ – geht über interne Schulungen und regelmäßige Teamprojekte bis hin zur internen Prüfungsvorbereitung.

Jetzt kann sich der Betrieb erst einmal die Nominierung im Wettbewerb um den Ausbildungspreis des südwestfälischen Handwerks in der Kategorie „Leistungen & Erfolge“ freuen, den die Kammer alljährlich in Kooperation mit den Kreishandwerkerschaften und unterstützt von Sponsoren auslobt. Zur Urkundenübergabe besuchten der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der HWK Südwestfalen, Fabian Bräutigam, und Rüdiger Schnüttgen, Referent für politische Bildung, sowie Stephan Schellschmidt von der KH Hochsauerland und der Sponsorenvertreter der Sparkassen Südwestfalens, Daniele Murgo, den Betrieb.

500 Euro Preisgeld

Als nominierter Betrieb erhält die Anton und Hans Kramer GmbH 500 Euro. Ob daraus 2000 Euro für den Gewinner in der Kategorie „Leistungen und Erfolge“ werden, wird erst am 20. Oktober bei der Preisverleihung verraten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland